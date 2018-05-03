13:39, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

BahÃ§eli'den '100 bin imza' iÃ§in FETÃ– uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin genel merkezinde milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru stantlarÄ±nÄ± gezdi.

Gazetecilerin, baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k GÃ¼nÃ¼'ne denk geldiÄŸini belirtmesi Ã¼zerine BahÃ§eli, partisine dÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla bin 350'ye yakÄ±n aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BahÃ§eli, her sabah milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru alanÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bugÃ¼n kalabalÄ±k bir grupla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bunun da anlamÄ± 3 MayÄ±s ile iliÅŸkilidir. Demek ki deÄŸerli dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 3 MayÄ±s'Ä±n ÅŸuuruyla hareket ederek baÅŸvurularÄ±nÄ± bugÃ¼ne bekletmiÅŸler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BugÃ¼n saat 17.00'den sonra hiÃ§bir baÅŸvurunun kabul edilmeyeceÄŸini belirten BahÃ§eli, "BaÅŸvurusu yarÄ±da kalmÄ±ÅŸ olanlar belki tamamlanabilir ama yeni baÅŸvuru alÄ±nmayacak." dedi.

BahÃ§eli, yarÄ±n BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) giderek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunacaklarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, MHP Meclis Grubu'nun dÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n adaylarÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. BahÃ§eli, "Biz Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± oluÅŸturan partiler olarak, YSK'ye cuma gÃ¼nÃ¼ saat 11.00'de BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile baÅŸvuruda bulunacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah milletimiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olur." diye konuÅŸtu.

"Ortak seÃ§im kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼yebilir mi?" sorusuna BahÃ§eli, "Bu bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r. Her parti Cumhur Ä°ttifakÄ±'nda kendi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸini koruyarak, meÅŸru bir zeminde bir ittifak oluÅŸturdu. DolayÄ±sÄ±yla faaliyetlerimiz hedef birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde, deÄŸiÅŸik olabilir, onu zaman gÃ¶sterecektir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

BahÃ§eli, "Ä°ttifak protokolÃ¼nde son durum nedir?" sorusu Ã¼zerine, protokolle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bugÃ¼n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "YarÄ±n uygun hale gelirse beraber de verilebilir." dedi.

"FETÃ– DARBE HAREKETÄ°NDE BÄ°R SÄ°YASÄ° AYAK VAR"

Bir gazetecinin "Ä°Ã§eriÄŸe iliÅŸkin bizimle paylaÅŸabileceÄŸiniz bir ÅŸeyler var mÄ±?" sorusuna BahÃ§eli, "Var." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vererek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"DÃ¼n akÅŸamdan bu yana kafamÄ± meÅŸgul eden bir konu var. O da ÅŸudur, 15 Temmuz darbesinin siyasi ayaÄŸÄ± hep tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Siyasi ayak Ã¼zerinde kesin bir sonuÃ§tan bahsedilemez duruma geldi. Ä°leriki gÃ¼nlerde bu nasÄ±l olacak onu bilemiyorum. Demek ki FETÃ– darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayaÄŸÄ±n olduÄŸu yerde siyasi seÃ§men olur. Åžimdi dikkatinizi Ã§ekmek istediÄŸim konu ÅŸudur, dÃ¶rt cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± 100 bin mÃ¼racaatÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. 100 bin imza talebinde bulunan dÃ¶rt kiÅŸiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydÄ±rmasÄ±yla destek buldu. DolayÄ±sÄ±yla 100 bin seÃ§men imzasÄ±na ihtiyaÃ§ kaldÄ± mÄ±? KalmamasÄ± gerekirdi. Ama ÅŸahsiyet, 100 bin seÃ§menle adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyacaÄŸÄ±nda Ä±srar etti. O zaman akla gelen soru ÅŸudur? Bu her aday iÃ§in geÃ§erlidir. FETÃ– darbe hareketinden 15 gÃ¼n sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya koyuldu. Ã‡ok sayÄ±da SilahlÄ± Kuvvet ve Emniyet mensubu ile Ã¶ÄŸretim kadrolarÄ± ve eÄŸitim sektÃ¶rÃ¼nde Ã¶nemli uzaklaÅŸtÄ±rma, gÃ¶revden alma oldu. BunlarÄ±n bir de aileleri, Ã§evreleri vardÄ±r. Åžimdi merak ettiÄŸim konu ÅŸudur? AK Parti'nin Adalet BakanÄ± ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± FETÃ–'nÃ¼n seÃ§men ayaÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkisini bugÃ¼ne kadar takip etmiÅŸ midir? Etmezse 100 bin kiÅŸinin iÃ§erisinde bu hangi aday etrafÄ±nda toplanabilir? BurasÄ± benim kafamÄ± biraz meÅŸgul ediyor. Onun iÃ§in zannediyorum bu 100 bin kiÅŸinin iÃ§erisinde eÄŸer FETÃ–, PKK desteÄŸiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taramasÄ± yapÄ±lacaksa o zaman FETÃ–'nÃ¼n seÃ§mendeki siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n hangi aday etrafÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir kanaat oluÅŸabilir. BurasÄ± Ã¶nemlidir. Ne kadar ByLock'Ã§u var, ne kadar gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸ olan var, ne kadar uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan var, bunlarÄ±n ne kadar yakÄ±nÄ± var? BunlarÄ±n hepsi hangi aday etrafÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼mlenip 100 bini tamamlayacaksa, o zaman TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir sonuÃ§ elde edilmiÅŸ olabilir."

"AKLIMDAN ALIYORUM"

Devlet BahÃ§eli, "100 bin kiÅŸi teker teker gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±ndan mÄ± geÃ§irilsin?" sorusu Ã¼zerine, bunun Ã¶nemli bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce olduÄŸunu vurguladÄ±. BahÃ§eli, "Yani FETÃ– ile mÃ¼cadele ediliyorsa, FETÃ–'de bu mÃ¼cadelesini yaparken hala kendi Ä±srarÄ±nÄ± devam ettiriyorsa her konuyu deÄŸerlendirmek durumunda olacak. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip, 100 bin kiÅŸiyi filan aday etrafÄ±nda toparlayÄ±nÄ±z derlerse, FETÃ– benim en kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarda dahi 100 bin taraftarÄ±m var hala TÃ¼rkiye'de derse ne olur? BunlarÄ± Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m. Bunu da tartÄ±ÅŸÄ±lsÄ±n diye ortaya koyuyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Size gelen bir istihbari bilgi mi var?" sorusuna BahÃ§eli, "HayÄ±r efendim benimki dÃ¼ÅŸÃ¼ncedir. BÃ¼tÃ¼n gazetelerde, ÅŸurada burada efendim bir ÅŸey sÃ¶ylediÄŸimiz zaman SayÄ±n BahÃ§eli bu bilgileri nereden alÄ±yor? AklÄ±mdan alÄ±yorum." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.