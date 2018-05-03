Libya'da DEAŞ tarafından hedef alınan seçim hazırlıkları sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu, Libya'nın başkenti Trablus'ta dün DEAŞ tarafından gerçekleşen saldırının ardından seçim çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Kurul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, ülkenin demokratik kazanımları, güven ve istikrar beklentilerinin yanı sıra tüm Libyalıları hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden 13'ünün Yüksek Seçim Kurulu çalışanı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gücün, barışçıl yollara aktarımını güvence altına alan şeffaf ve özgür seçimlerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Kayıtlarını yaptıran 2 milyon 438 bin 769 Libyalı seçmenin beklentilerinin karşılanması için çalışmalar sürüyor."
Kurul ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Libya'nın başkenti Trablus'ta dün Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı. Kurul, söz konusu saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.
Saldırıdan iki gün önce, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinden oluşan dörtlü komisyon, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişti. Toplantıda taraflar, ülkedeki krize çözüm arayışları kapsamında, "bu yılın sonuna kadar Libya'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması" konusunda mutabık kalmıştı.
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Libya Yüksek Seçim Kurulu, dün başkent Trablus'taki binasına yönelik DEAŞ saldırısında 13 çalışanının hayatını kaybettiğini, bununla birlikte ülkedeki seçim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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