Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:39, 03 Mayıs 2018 Perşembe
Dış Politika
13:55, 03 Mayıs 2018 Perşembe

  • Paylaş
Avusturyalı arkeologlara Efes antik kenti izni çıktı
Avusturyalı arkeologlara Efes antik kenti izni çıktı

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Avusturyalı arkeologların Efes antik kalıntılarında yeniden çalışmaya başlamalarından dolayı Çavuşoğlu’na teşekkür etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Avusturyalı arkeologların uzun bir aradan sonra Efes antik kalıntılarında yeniden araştırma yapabilecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Kneissl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Arkeoloji Enstitüsüne bağlı akademisyenlerin Efes antik kalıntılarında yeniden çalışmaya başlamalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Kneissl, “Ocak ayında İstanbul'daki ilk toplantımızın bu güzel ve somut sonucu için teşekkürler Mevlüt Çavuşoğlu.” ifadelerini kullandı.

Avusturyalılar tarafından 1895'te başlayan Efes Antik Kenti'ne yönelik kazılar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı gibi çeşitli nedenlerden ötürü kesintilere uğramış, en son iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Türkiye, Ekim 2016'da Avusturyalı arkeologların buradaki çalışmalarını durdurmuştu.

Avusturya ve Türkiye arasındaki iki yıllık gergin sürecin ardından ocak ayında Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ilişkiler yeniden canlanmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iadeyi ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bazı kararlar alınmıştı.



İlgili Konular Avusturya türkiye Efes Antik kenti arkeolog
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
PKK şüphelileri sınırda yakalandı
PKK şüphelileri sınırda yakalandı

PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen 3 şüpheli, Yunanistan sınırında gözaltına alındı.
BBP'nin ittifaktaki durumu netleşti
BBP'nin ittifaktaki durumu netleşti

BBP, 24 Haziran seçimlerine AK Parti listelerinden girecek
İlhan Kesici Adayımız Muharrem İnce
İlhan Kesici: Adayımız Muharrem İnce

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Avusturyalı arkeologlara Efes antik kenti izni çıktı
Avusturyalı arkeologlara Efes antik kenti izni çıktı

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Avusturyalı arkeologların Efes antik kalıntılarında yeniden çalışmaya başlamalarından dolayı Çavuşoğlu’na teşekkür etti
Bahçeli'den '100 bin imza' için FETÖ uyarısı
Bahçeli'den '100 bin imza' için FETÖ uyarısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un davetine icabetle Kore Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret sona erdi. Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.40'ta Seul'den ayrıldı.
MHP'den sonra AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı
MHP'den sonra AK Parti'den Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı

MHP'nin dün Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı almasından sonra bugün de AK Parti, 316 imza ile grup kararı aldı.
HDP'li vekil Abdullah Zeydan'ın 8 yıl hapis cezası onandı
HDP'li vekil Abdullah Zeydan'ın 8 yıl hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin, HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onadığı bildirildi.
Çavuşoğlu ve Pompeo bir araya gelecek
Çavuşoğlu ve Pompeo bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını açıkladı
Erdoğan Güney Kore'de firma yöneticileri ile görüştü
Erdoğan, Güney Kore'de firma yöneticileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti.
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyonda 70 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyonda 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla' ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla' ile bir araya geldi

Cumhurbaşkan Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja Kim'i kabul ederek görüştü.
Rodos açıklarında deprem
Rodos açıklarında deprem

Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yanlışlıkla sınırı geçen işçi Yunanistan'da gözaltına alındı
Yanlışlıkla sınırı geçen işçi Yunanistan'da gözaltına alındı

Edirne Belediyesinde çalışan işçi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı.
Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor
Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl "irade, erdem, hürriyet" temasıyla kapılarını açacak.

Haberler

Efes Antik Kenti denizle buluşacak
Efes Antik Kenti denizle buluşacak

Diyarbakır Surları ve Efes artık 'Dünya Mirası'
Diyarbakır Surları ve Efes artık 'Dünya Mirası'

Efes Antik kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Efes Antik kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye engel
Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye engel

Avusturya, Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına kadar taşıdı
Avusturya Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına kadar taşıdı

Avusturya'ya giden yok ama yasak var
Avusturya'ya giden yok ama yasak var

Avusturya'dan AB'ye Türkiye eleştirisi
Avusturya'dan AB'ye Türkiye eleştirisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 