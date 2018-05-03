Avusturyalı arkeologlara Efes antik kenti izni çıktı

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Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl, Avusturyalı arkeologların uzun bir aradan sonra Efes antik kalıntılarında yeniden araştırma yapabilecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.
Kneissl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Arkeoloji Enstitüsüne bağlı akademisyenlerin Efes antik kalıntılarında yeniden çalışmaya başlamalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Kneissl, “Ocak ayında İstanbul'daki ilk toplantımızın bu güzel ve somut sonucu için teşekkürler Mevlüt Çavuşoğlu.” ifadelerini kullandı.
Avusturyalılar tarafından 1895'te başlayan Efes Antik Kenti'ne yönelik kazılar, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı gibi çeşitli nedenlerden ötürü kesintilere uğramış, en son iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Türkiye, Ekim 2016'da Avusturyalı arkeologların buradaki çalışmalarını durdurmuştu.
Avusturya ve Türkiye arasındaki iki yıllık gergin sürecin ardından ocak ayında Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl’ın Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ilişkiler yeniden canlanmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iadeyi ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bazı kararlar alınmıştı.
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Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Avusturyalı arkeologların Efes antik kalıntılarında yeniden çalışmaya başlamalarından dolayı Çavuşoğlu’na teşekkür etti
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