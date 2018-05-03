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15:39, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
Politika
14:12, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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Ä°lhan Kesici: AdayÄ±mÄ±z Muharrem Ä°nce
Ä°lhan Kesici: AdayÄ±mÄ±z Muharrem Ä°nce

CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'nin yarÄ±n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yla ilgili bugÃ¼n sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±.

AdÄ± adaylÄ±k iÃ§in geÃ§en CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici, "DÃ¼n akÅŸam itibariyle Muharrem Ä°nce adÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Yetkili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla konuÅŸmuÅŸlar. Ben de sabah bu mÃ¼nasebetle tebrik ettim. Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardÄ±, tebriklerimi kabul etti" dedi. Muharrem Ä°nce ise "YarÄ±n saat 10.00'da genel baÅŸkanÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir ÅŸey beklemeyin. SloganÄ±mÄ±z ÅŸu; zamanÄ± gelince her ÅŸey gÃ¼zel olacak" dedi.



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