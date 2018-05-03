Ä°lhan Kesici: AdayÄ±mÄ±z Muharrem Ä°nce

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP'nin yarÄ±n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±yla ilgili bugÃ¼n sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±.
AdÄ± adaylÄ±k iÃ§in geÃ§en CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici, "DÃ¼n akÅŸam itibariyle Muharrem Ä°nce adÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Yetkili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla konuÅŸmuÅŸlar. Ben de sabah bu mÃ¼nasebetle tebrik ettim. Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardÄ±, tebriklerimi kabul etti" dedi. Muharrem Ä°nce ise "YarÄ±n saat 10.00'da genel baÅŸkanÄ±mÄ±z aÃ§Ä±klama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir ÅŸey beklemeyin. SloganÄ±mÄ±z ÅŸu; zamanÄ± gelince her ÅŸey gÃ¼zel olacak" dedi.
PKK ile baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu tespit edilen 3 ÅŸÃ¼pheli, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kneissl, AvusturyalÄ± arkeologlarÄ±n Efes antik kalÄ±ntÄ±larÄ±nda yeniden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamalarÄ±ndan dolayÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 100 bin imzayla cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda, "Bu 100 bin kiÅŸinin iÃ§erisinde eÄŸer FETÃ–, PKK desteÄŸiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taramasÄ± yapÄ±lacaksa, o zaman FETÃ–'nÃ¼n seÃ§mendeki siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n hangi aday etrafÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir kanaat oluÅŸabilir'' dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon'un davetine icabetle Kore Cumhuriyeti'ne gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sona erdi. ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 11.40'ta Seul'den ayrÄ±ldÄ±.
MHP'nin dÃ¼n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in grup kararÄ± almasÄ±ndan sonra bugÃ¼n de AK Parti, 316 imza ile grup kararÄ± aldÄ±.
Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi'nin, HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'Ä±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m etmek" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'nun Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
Konya merkezli 34 ilde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ya yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen, aralarÄ±nda muvazzaf askerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Enflasyon, nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 1,87 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,85 oldu.
CumhurbaÅŸkan ErdoÄŸan, Ayla filminin gerÃ§ek kahramanÄ± Eunja Kim'i kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Akdeniz'de Rodos AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Edirne Belediyesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i, Pazarkule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan iÅŸ makinasÄ±yla yanlÄ±ÅŸlÄ±kla geÃ§tiÄŸi Yunanistan'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± KadÄ±n Aile ve GenÃ§lik Merkezince dÃ¼zenlenen Kocatepe GenÃ§lik FuarÄ±, bu yÄ±l "irade, erdem, hÃ¼rriyet" temasÄ±yla kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak.