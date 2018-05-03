14:21, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

BBP'nin ittifaktaki durumu netleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal ve BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP)Â BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Sekreteri Ãœzeyir TunÃ§ ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

Ãœnal'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

DÃ¼n itibarÄ±yla basÄ±na yansÄ±yan ittifak sÃ¶ylentilerinin bugÃ¼n baÅŸlamadan krizlere boÄŸulduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Bir ittifakÄ±n gerÃ§ek anlamda mutabakat olabilmesi iÃ§in toplumsal ve siyasal desteÄŸi olmasÄ± gerekir.

Milletin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde cereyan etmeyen ittfaklar ancak bir pazarlÄ±k ve masa baÅŸÄ± tezgah olarak deÄŸerlendirilir. KiÅŸisel hesaplarÄ±nÄ± gÃ¶rme peÅŸinde olan sÃ¶zde siyasetÃ§ilerin yaptÄ±klarÄ± pazarlÄ±klarÄ± siyasi ahlakÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Cumhur Ä°ttifakÄ± bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakÄ±n lideri de milletin adamÄ±i milletin adayÄ± SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r.

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