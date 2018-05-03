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15:39, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
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15:26, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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Hubble Teleskobu ile bÃ¼yÃ¼k keÅŸif
Hubble Teleskobu ile bÃ¼yÃ¼k keÅŸif

GÃ¶kbilimciler, ilk kez GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir gezegenin (Ã¶te gezegen) atmosferinde helyum gazÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¶kbilimciler, ilk kez GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir gezegenin atmosferinde helyum gazÄ± keÅŸfetti.

Hubble Uzay Teleskobu'nun kÄ±zÄ±l Ã¶tesi spektrometre enstrÃ¼manÄ±nÄ± kullanan uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rma ekibi, DÃ¼nya'dan 200 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktaki WASP-107b Ã¶te gezegenin atmosferinde helyum olduÄŸunu belirledi.

AraÅŸtÄ±rmaya Ã¶nderlik eden Ä°ngiltere'nin Exeter Ãœniversitesinden doktora Ã¶ÄŸrencisi Jessica Spake, bulgunun Ã¶nemini ÅŸu sÃ¶zlerle dile getirdi:

"BUGÃœNE KADAR YAPILAN ARAÅžTIRMALARDA Ã–TE GEZEGENLERDE HELYUMA RASTLANMAMIÅžTI"

"Helyum, hidrojenin ardÄ±ndan evrende en fazla rastlanan ikinci element. GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde JÃ¼piter ve SatÃ¼rn gezegenleri Ã§oÄŸunlukta helyumdan oluÅŸuyor ancak bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda Ã¶te gezegenlerde helyuma rastlanamamÄ±ÅŸtÄ±."

BugÃ¼ne kadar mor Ã¶tesi ve optik dalgalarda yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlerin daha uzaktaki Ã¶te gezegenlerin bileÅŸenlerine nÃ¼fuz etmeye olanak vermediÄŸini ifade eden Spake, kÄ±zÄ±l Ã¶tesi Ã¶lÃ§Ã¼mler sayesinde bunun mÃ¼mkÃ¼n hale geldiÄŸini belirtti.

DÃ¼nya'nÄ±n atmosferinin Ã¼st kÄ±sÄ±mlarÄ±nda helyum bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Spake, kÄ±zÄ±l Ã¶tesi Ã¶lÃ§Ã¼mlerin DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Ã¶te gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesinde faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

WASP-107b bugÃ¼ne kadar keÅŸfedilen Ã¶te gezegenler arasÄ±nda en dÃ¼ÅŸÃ¼k yoÄŸunluÄŸu olanlardan biri. JÃ¼piter ile aynÄ± boyutlarda olan gezegen onun yalnÄ±zca yÃ¼zde 12'si kadar kÃ¼tleye sahip. Gezegenin atmosferi Ã§ok geniÅŸ olduÄŸundan her milyar yÄ±lda atmosfer gazlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 0,1 ila yÃ¼zde 4'Ã¼ uzay boÅŸluÄŸunda yok olduÄŸu tahmin ediliyor.

AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ± "Nature" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.



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