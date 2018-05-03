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19:02, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
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15:44, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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FETÃ–'nÃ¼n 'askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±na' operasyonda 14 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±na' operasyonda 14 gÃ¶zaltÄ±

Konya merkezli 8 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 11'i muvazzaf 14 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ FETÃ–/PDY'nin askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Konya merkezli 8 ilde, 11'i muvazzaf 14 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Konya, Afyonkarahisar, BalÄ±kesir, Bursa, Ä°zmir, KahramanmaraÅŸ, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale'de dÃ¼zenledikleri eÅŸ zamanlÄ± operasyonda zanlÄ±larÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ZanlÄ±lar, hastanede saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmelerinin ardÄ±ndan ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



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