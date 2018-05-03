ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± kabusu

Myanmar'daki zulÃ¼mden kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ve zorlu koÅŸullarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eline dÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
"Dhaka Tribune"Ã¼n haberine gÃ¶re, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
DoÄŸruluÄŸu henÃ¼z baÄŸÄ±msÄ±z olarak kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ, resmi olmayan bir kaynaÄŸa gÃ¶re, Myanmar ordusunun operasyonlara yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 25 AÄŸustos 2017'den bu yana ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'te sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kamplarda yaklaÅŸÄ±k 40 insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± vakasÄ± oldu.
ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan kamplardan kaÃ§Ä±rÄ±lmalarÄ± riskini Ã¶nlemeye Ã¶ncelik veren BangladeÅŸli emniyet gÃ¼Ã§lerinin, tÃ¼m araÃ§larÄ± ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ± yoÄŸun gÃ¼venlik kontrolÃ¼ altÄ±nda tuttuÄŸu belirtiliyor.
BasÄ±nda yer alan haberlerde, BangladeÅŸ'ten yasal olmayan yollarla Hindistan ve Nepal'e giden ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zor durumda olduÄŸu belirtildi.
Hindistan'daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan biri de 8 yaÅŸÄ±ndaki Nuri. BangladeÅŸ'in Cox's Bazar bÃ¶lgesinden iki kÄ±zla Kolkata kentinin Habra Bazar bÃ¶lgesindeki bir bakÄ±mevinde kalan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, geÃ§en yÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda ailesiyle BangladeÅŸ'ten Hindistan'a geldiklerini sÃ¶yledi.
Myanmar'dan kaÃ§tÄ±ktan sonra BangladeÅŸ'in Patiya bÃ¶lgesinde bir ev kiraladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Nuri, Hindistan'Ä±n Haydarabad kentinde yaÅŸayan iki ablasÄ±nÄ±n yanÄ±na gidebilmek iÃ§in eniÅŸtesinin bir aracÄ± bulduÄŸunu belirtti.
Nuri, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikten sonra polisin ailesini yakalayÄ±p hapse attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisini de BangladeÅŸli diÄŸer insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mevine gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Nuri ve ailesiyle Haydarabad'a gelmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan 14 yaÅŸÄ±ndaki BangladeÅŸli Koli de bir aracÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§melerine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirterek "Fakat sonra polis bizi yakaladÄ±." diye konuÅŸtu.
Koli, insan kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±nÄ±n kendisi ve kÄ±z kardeÅŸinden yaklaÅŸÄ±k 120 dolar, ArakanlÄ± Nuri ve ailesinden yaklaÅŸÄ±k 480 dolar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hindistan'Ä±n Ä°Ã§iÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Kiren Rijiju'ya gÃ¶re, Hindistan'da tahmini 40 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man bulunuyor.
Daha Ã¶nce de Myanmar'daki ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± mÃ¼lteci kadÄ±nlarÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n fuhuÅŸ ÅŸebekeleri tarafÄ±ndan para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye zorlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n muhafaza edilmemesi halinde gerÃ§ek bir savaÅŸ riski bulunduÄŸunu vurgulayarak, Trump'a, anlaÅŸmadan Ã§ekilmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov, "TÃ¼rkmenistan olarak, Orta Asya'dan TÃ¼rkiye'ye baÄŸlantÄ±sÄ± olacak karayolu oluÅŸturmayÄ± Ã¶neriyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°sveÃ§'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±