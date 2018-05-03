15:55, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± kabusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'daki zulÃ¼mden kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ve zorlu koÅŸullarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n eline dÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

"Dhaka Tribune"Ã¼n haberine gÃ¶re, insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.

DoÄŸruluÄŸu henÃ¼z baÄŸÄ±msÄ±z olarak kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ, resmi olmayan bir kaynaÄŸa gÃ¶re, Myanmar ordusunun operasyonlara yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 25 AÄŸustos 2017'den bu yana ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'te sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kamplarda yaklaÅŸÄ±k 40 insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± vakasÄ± oldu.

ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± tarafÄ±ndan kamplardan kaÃ§Ä±rÄ±lmalarÄ± riskini Ã¶nlemeye Ã¶ncelik veren BangladeÅŸli emniyet gÃ¼Ã§lerinin, tÃ¼m araÃ§larÄ± ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ± yoÄŸun gÃ¼venlik kontrolÃ¼ altÄ±nda tuttuÄŸu belirtiliyor.

BasÄ±nda yer alan haberlerde, BangladeÅŸ'ten yasal olmayan yollarla Hindistan ve Nepal'e giden ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zor durumda olduÄŸu belirtildi.

"POLÄ°S BENÄ° BURAYA GÃ–NDERDÄ°, AÄ°LEMÄ° VE KARDEÅžLERÄ°MÄ° DE HAPSE ATTI"

Hindistan'daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan biri de 8 yaÅŸÄ±ndaki Nuri. BangladeÅŸ'in Cox's Bazar bÃ¶lgesinden iki kÄ±zla Kolkata kentinin Habra Bazar bÃ¶lgesindeki bir bakÄ±mevinde kalan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, geÃ§en yÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda ailesiyle BangladeÅŸ'ten Hindistan'a geldiklerini sÃ¶yledi.

Myanmar'dan kaÃ§tÄ±ktan sonra BangladeÅŸ'in Patiya bÃ¶lgesinde bir ev kiraladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Nuri, Hindistan'Ä±n Haydarabad kentinde yaÅŸayan iki ablasÄ±nÄ±n yanÄ±na gidebilmek iÃ§in eniÅŸtesinin bir aracÄ± bulduÄŸunu belirtti.

Nuri, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikten sonra polisin ailesini yakalayÄ±p hapse attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisini de BangladeÅŸli diÄŸer insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mevine gÃ¶nderdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Nuri ve ailesiyle Haydarabad'a gelmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan 14 yaÅŸÄ±ndaki BangladeÅŸli Koli de bir aracÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§melerine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirterek "Fakat sonra polis bizi yakaladÄ±." diye konuÅŸtu.

Koli, insan kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±nÄ±n kendisi ve kÄ±z kardeÅŸinden yaklaÅŸÄ±k 120 dolar, ArakanlÄ± Nuri ve ailesinden yaklaÅŸÄ±k 480 dolar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hindistan'Ä±n Ä°Ã§iÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Kiren Rijiju'ya gÃ¶re, Hindistan'da tahmini 40 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man bulunuyor.

Daha Ã¶nce de Myanmar'daki ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§arak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± mÃ¼lteci kadÄ±nlarÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n fuhuÅŸ ÅŸebekeleri tarafÄ±ndan para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinsel iliÅŸkiye zorlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.