16:07, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Gazze genÃ§ ÅŸehidini uÄŸurladÄ±





Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda geÃ§en cuma dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nde Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan ve bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden Filistinli Enes Åževki Ebu Asr (19) iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Ebu Asr'Ä±n Gazze kentinin Es-Sabra semtinde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Filistinli genÃ§, El-Bera Camisinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralanan Enes Åževki Ebu Asr'Ä±n ÅŸehit olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Ebu Asr'Ä±n ÅŸehit olmasÄ±yla birlikte 30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼'nden bu yana devam eden barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 50'ye yÃ¼kseldi. Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor. TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R? Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±. "Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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