Pakistan'da 'BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼'nde arbede

Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Ulusal Gazeteciler Cemiyeti Ã¶nÃ¼nde toplanan gazeteciler, Ã¼lkede meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve polis tarafÄ±ndan gazetecilere uygulanan sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalarÄ± gÃ¼ndeme getirmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.
Polis yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in Ä°slamabad'Ä±n ana gÃ¼zergahlarÄ±ndan Cinnah BulvarÄ±'nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ trafiÄŸe kapattÄ±.
Pakistan parlamentosuna yÃ¼rÃ¼mek ve burada isteyen aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazeteciler, polis tarafÄ±ndan devlet binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¶lge giriÅŸinde durduruldu.
GÃ¶sterinin sona erdirilmesi yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lan uyarÄ±lara oturma eylemiyle yanÄ±t veren gruba polis tarafÄ±ndan coplarla mÃ¼dahale edildi.
AralarÄ±nda kadÄ±n gazetecilerin de bulunduÄŸu grupta 7 kiÅŸi hafif yaralandÄ±.
Daha sonra polisle mÃ¼zakere eden grubun parlamentoya yÃ¼rÃ¼mesine ve giriÅŸinde aÃ§Ä±klama yapmasÄ±na izin verildi.
Merkezi Pakistan'da bulunan basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve gazeteci haklarÄ± izleme Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Freedom Network'Ã¼n raporuna gÃ¶re Ä°slamabad, Pakistan'da gazeteciliÄŸin en tehlikeli olduÄŸu yer.
Raporda, Pakistan'da son bir yÄ±lda gazetecileri hedef alan 157 saldÄ±rÄ±nÄ±n 55'inin Ä°slamabad'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 39'unun polis, asker ve bÃ¼rokratlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n raporunda da PakistanlÄ± gazetecilerin gÃ¼venlik ve istihbarat servislerinin baskÄ±larÄ± nedeniyle otosansÃ¼r uyguladÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'Ä±n basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±ralamasÄ±nda 180 Ã¼lke arasÄ±nda 139'uncu sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n muhafaza edilmemesi halinde gerÃ§ek bir savaÅŸ riski bulunduÄŸunu vurgulayarak, Trump'a, anlaÅŸmadan Ã§ekilmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov, "TÃ¼rkmenistan olarak, Orta Asya'dan TÃ¼rkiye'ye baÄŸlantÄ±sÄ± olacak karayolu oluÅŸturmayÄ± Ã¶neriyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°sveÃ§'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±