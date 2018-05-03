16:14, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Pakistan'da 'BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼'nde arbede





Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da Ulusal Gazeteciler Cemiyeti Ã¶nÃ¼nde toplanan gazeteciler, Ã¼lkede meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve polis tarafÄ±ndan gazetecilere uygulanan sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalarÄ± gÃ¼ndeme getirmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Polis yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in Ä°slamabad'Ä±n ana gÃ¼zergahlarÄ±ndan Cinnah BulvarÄ±'nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ trafiÄŸe kapattÄ±. Pakistan parlamentosuna yÃ¼rÃ¼mek ve burada isteyen aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazeteciler, polis tarafÄ±ndan devlet binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¶lge giriÅŸinde durduruldu. GÃ¶sterinin sona erdirilmesi yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lan uyarÄ±lara oturma eylemiyle yanÄ±t veren gruba polis tarafÄ±ndan coplarla mÃ¼dahale edildi. AralarÄ±nda kadÄ±n gazetecilerin de bulunduÄŸu grupta 7 kiÅŸi hafif yaralandÄ±. Daha sonra polisle mÃ¼zakere eden grubun parlamentoya yÃ¼rÃ¼mesine ve giriÅŸinde aÃ§Ä±klama yapmasÄ±na izin verildi. "Ä°SLAMABAD PAKÄ°STAN'IN EN TEHLÄ°KELÄ° YERÄ°" Merkezi Pakistan'da bulunan basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve gazeteci haklarÄ± izleme Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Freedom Network'Ã¼n raporuna gÃ¶re Ä°slamabad, Pakistan'da gazeteciliÄŸin en tehlikeli olduÄŸu yer. Raporda, Pakistan'da son bir yÄ±lda gazetecileri hedef alan 157 saldÄ±rÄ±nÄ±n 55'inin Ä°slamabad'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 39'unun polis, asker ve bÃ¼rokratlar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n raporunda da PakistanlÄ± gazetecilerin gÃ¼venlik ve istihbarat servislerinin baskÄ±larÄ± nedeniyle otosansÃ¼r uyguladÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'Ä±n basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±ralamasÄ±nda 180 Ã¼lke arasÄ±nda 139'uncu sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

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