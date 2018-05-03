AkÄ±ncÄ±: Ã‡aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmedi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kentinde temmuz ayÄ±nda yapÄ±lan KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini belirterek, Rum tarafÄ±nÄ±n, iki gÃ¼ndÃ¼r olmayan bir belgeden sÃ¶z etmeyi tercih ettiÄŸini bildirdi.
AkÄ±ncÄ±, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti baÅŸkanlarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§eve ile ilgili olarak kamuoyunu aydÄ±nlatmak Ã¼zere gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
â€œRum tarafÄ± bu konudaki samimi Ã§aÄŸrÄ±ma olumlu yanÄ±t vereceÄŸine, iki gÃ¼ndÃ¼r 4 Temmuz tarihli, olmayan bir belgeden sÃ¶z etmeyi tercih etmektedir. Ne yazÄ±k ki bu tutum, Guterres Ã§erÃ§evesini sulandÄ±rmaya, Ã§arpÄ±tmaya devam edeceklerini gÃ¶stermektedir ve bu maalesef Ã§Ã¶zÃ¼me yardÄ±mcÄ± bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir. Bu Ã§erÃ§eve, 30 Haziran 2017 tarihinde BM tarafÄ±ndan Crans-Montanaâ€™da taraflara sunulan metindir. BMâ€™nin taraflara verdiÄŸi ve baÅŸka versiyonu olmayan bu metni, 23 EylÃ¼l 2017 tarihindeki New York gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde BM Genel Sekreteri SayÄ±n Antoio Guterres de â€˜Evet budur.â€™ diyerek teyit etmiÅŸtir."
AmacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suÃ§lama yoluyla toplumlarÄ± meÅŸgul etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkÄ±ncÄ±, â€œUzun sÃ¼recek bir durgunluk ve gerginlik dÃ¶nemine doÄŸru hÄ±zla yol alÄ±nÄ±rken ve bu gidiÅŸle adamÄ±zÄ±n kalÄ±cÄ± olarak bÃ¶lÃ¼nme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da bÃ¼yÃ¼rken sessiz kalamazdÄ±m. Bu Ã§abanÄ±n tarihi bir sorumluluÄŸu yerine getirme uÄŸraÅŸÄ±sÄ± olduÄŸunu bir kez daha anÄ±msatmak isterim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BM Genel SekreterliÄŸinin, New Yorkâ€™taki KKTC TemsilciliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taraflarÄ±n nabzÄ±nÄ± yoklamak Ã¼zere geÃ§ici bir gÃ¶revlendirme yapmak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde olduÄŸunu bildirdiÄŸini aktaran AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak sonuÃ§ odaklÄ± olmayan ucu aÃ§Ä±k bir sÃ¼recin parÃ§asÄ± olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± defalarca aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bundan sonraki sÃ¼recin stratejik paket Ã§erÃ§evesinde ve takvimli bir sÃ¼reÃ§ olabileceÄŸini her vesilesiyle vurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da anÄ±msatarak bu atamaya bu Ã§erÃ§evede itirazÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± KÄ±brÄ±sâ€™taki BM yetkilisine bildirmiÅŸ bulunmaktayÄ±z."
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreterinin eski KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin ara buluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸ, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.
MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi", "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler " olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n muhafaza edilmemesi halinde gerÃ§ek bir savaÅŸ riski bulunduÄŸunu vurgulayarak, Trump'a, anlaÅŸmadan Ã§ekilmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov, "TÃ¼rkmenistan olarak, Orta Asya'dan TÃ¼rkiye'ye baÄŸlantÄ±sÄ± olacak karayolu oluÅŸturmayÄ± Ã¶neriyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°sveÃ§'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±