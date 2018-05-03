16:31, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

AkÄ±ncÄ±: Ã‡aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kentinde temmuz ayÄ±nda yapÄ±lan KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini belirterek, Rum tarafÄ±nÄ±n, iki gÃ¼ndÃ¼r olmayan bir belgeden sÃ¶z etmeyi tercih ettiÄŸini bildirdi.

AkÄ±ncÄ±, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti baÅŸkanlarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§eve ile ilgili olarak kamuoyunu aydÄ±nlatmak Ã¼zere gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

â€œRum tarafÄ± bu konudaki samimi Ã§aÄŸrÄ±ma olumlu yanÄ±t vereceÄŸine, iki gÃ¼ndÃ¼r 4 Temmuz tarihli, olmayan bir belgeden sÃ¶z etmeyi tercih etmektedir. Ne yazÄ±k ki bu tutum, Guterres Ã§erÃ§evesini sulandÄ±rmaya, Ã§arpÄ±tmaya devam edeceklerini gÃ¶stermektedir ve bu maalesef Ã§Ã¶zÃ¼me yardÄ±mcÄ± bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir. Bu Ã§erÃ§eve, 30 Haziran 2017 tarihinde BM tarafÄ±ndan Crans-Montanaâ€™da taraflara sunulan metindir. BMâ€™nin taraflara verdiÄŸi ve baÅŸka versiyonu olmayan bu metni, 23 EylÃ¼l 2017 tarihindeki New York gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde BM Genel Sekreteri SayÄ±n Antoio Guterres de â€˜Evet budur.â€™ diyerek teyit etmiÅŸtir."

AmacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suÃ§lama yoluyla toplumlarÄ± meÅŸgul etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkÄ±ncÄ±, â€œUzun sÃ¼recek bir durgunluk ve gerginlik dÃ¶nemine doÄŸru hÄ±zla yol alÄ±nÄ±rken ve bu gidiÅŸle adamÄ±zÄ±n kalÄ±cÄ± olarak bÃ¶lÃ¼nme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da bÃ¼yÃ¼rken sessiz kalamazdÄ±m. Bu Ã§abanÄ±n tarihi bir sorumluluÄŸu yerine getirme uÄŸraÅŸÄ±sÄ± olduÄŸunu bir kez daha anÄ±msatmak isterim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BM, GEÃ‡Ä°CÄ° GÃ–REVLENDÄ°RME YAPMAK DÃœÅžÃœNCESÄ°NDE OLDUÄžUNU BÄ°LDÄ°RDÄ°"

BM Genel SekreterliÄŸinin, New Yorkâ€™taki KKTC TemsilciliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taraflarÄ±n nabzÄ±nÄ± yoklamak Ã¼zere geÃ§ici bir gÃ¶revlendirme yapmak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde olduÄŸunu bildirdiÄŸini aktaran AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± olarak sonuÃ§ odaklÄ± olmayan ucu aÃ§Ä±k bir sÃ¼recin parÃ§asÄ± olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± defalarca aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bundan sonraki sÃ¼recin stratejik paket Ã§erÃ§evesinde ve takvimli bir sÃ¼reÃ§ olabileceÄŸini her vesilesiyle vurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da anÄ±msatarak bu atamaya bu Ã§erÃ§evede itirazÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± KÄ±brÄ±sâ€™taki BM yetkilisine bildirmiÅŸ bulunmaktayÄ±z."

KIBRIS MÃœZAKERELERÄ°

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BM Genel Sekreterinin eski KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin ara buluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸ, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi", "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler " olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.