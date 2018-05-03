DERSÄ°AD'da 'Ã‡Ä±nar' dÃ¶nemi

BahÃ§eli'den '100 bin imza' iÃ§in FETÃ– uyarÄ±sÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 100 bin imzayla cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda, "Bu 100 bin kiÅŸinin iÃ§erisinde eÄŸer FETÃ–, PKK desteÄŸiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taramasÄ± yapÄ±lacaksa, o zaman FETÃ–'nÃ¼n seÃ§mendeki siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n hangi aday etrafÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir kanaat oluÅŸabilir'' dedi.