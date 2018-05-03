Ä°ran, nÃ¼kleer anlaÅŸmada yeniden mÃ¼zakereye karÅŸÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, Youtube Ã¼zerinden bir video yayÄ±nlayarak, 12 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n vereceÄŸi kararla kaderi belirlenecek nÃ¼kleer anlaÅŸma hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
AnlaÅŸmanÄ±n BM GÃ¼venlik Konseyinin 5 daimi Ã¼yesi (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya) ile Almanya ve Ä°ran arasÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Zarif, "ABD de yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak ve Ä°ran'la ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu anlaÅŸmanÄ±n tÃ¼m taraflar Ã¼zerinde baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Ã¼yeleri tarafÄ±ndan da onaylandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Zarif, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±nÄ±n (UAEA), Ä°ran'Ä±n anlaÅŸmadaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirdiÄŸini 11 kez teyit ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Buna karÅŸÄ±lÄ±k ABD, Ã¶zellikle de Ä°ran'la ticaret yapan diÄŸer Ã¼lkelere zorbaca baskÄ± yaparak anlaÅŸmayÄ± sÃ¼rekli olarak ihlal etti." diye konuÅŸtu.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ayrÄ±ca, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± nÃ¼kleer anlaÅŸmada tutmak iÃ§in bazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan dile getirilen Ä°ran'Ä±n savunma kapasitesi ve bÃ¶lgesel nÃ¼fuzunun mÃ¼zakereye aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¶nerisinin de kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti.
Zarif, "Bir kez daha ÅŸunu aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturalÄ±m. Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." dedi.
Ä°ran'la yapÄ±lan anlaÅŸmadan Ã§ekilme niyetini defalarca dile getiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu konuda son kararÄ±nÄ± 12 MayÄ±s'ta ilan edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k anlaÅŸmaya imza atan Ã¼lkelerden Fransa, Ä°ran'la anlaÅŸmaya sadÄ±k kalÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ya da yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±labileceÄŸini kaydediyor.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n muhafaza edilmemesi halinde gerÃ§ek bir savaÅŸ riski bulunduÄŸunu vurgulayarak, Trump'a, anlaÅŸmadan Ã§ekilmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov, "TÃ¼rkmenistan olarak, Orta Asya'dan TÃ¼rkiye'ye baÄŸlantÄ±sÄ± olacak karayolu oluÅŸturmayÄ± Ã¶neriyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°sveÃ§'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±