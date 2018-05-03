16:54, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Ä°ran, nÃ¼kleer anlaÅŸmada yeniden mÃ¼zakereye karÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, Youtube Ã¼zerinden bir video yayÄ±nlayarak, 12 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n vereceÄŸi kararla kaderi belirlenecek nÃ¼kleer anlaÅŸma hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AnlaÅŸmanÄ±n BM GÃ¼venlik Konseyinin 5 daimi Ã¼yesi (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya) ile Almanya ve Ä°ran arasÄ±nda imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Zarif, "ABD de yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak ve Ä°ran'la ticareti kolaylaÅŸtÄ±rmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu anlaÅŸmanÄ±n tÃ¼m taraflar Ã¼zerinde baÄŸlayÄ±cÄ± olduÄŸunu BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Ã¼yeleri tarafÄ±ndan da onaylandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

UAEA, Ä°RAN'IN YÃœKÃœMLÃœLÃœKLERÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° 11 KEZ TEYÄ°T ETTÄ°

Zarif, UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±nÄ±n (UAEA), Ä°ran'Ä±n anlaÅŸmadaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirdiÄŸini 11 kez teyit ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Buna karÅŸÄ±lÄ±k ABD, Ã¶zellikle de Ä°ran'la ticaret yapan diÄŸer Ã¼lkelere zorbaca baskÄ± yaparak anlaÅŸmayÄ± sÃ¼rekli olarak ihlal etti." diye konuÅŸtu.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ayrÄ±ca, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± nÃ¼kleer anlaÅŸmada tutmak iÃ§in bazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan dile getirilen Ä°ran'Ä±n savunma kapasitesi ve bÃ¶lgesel nÃ¼fuzunun mÃ¼zakereye aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¶nerisinin de kabul edilemez olduÄŸunu ifade etti.

"BÄ°R KEZ DAHAÅžUNU AÃ‡IKLIÄžA KAVUÅžTURALIM"

Zarif, "Bir kez daha ÅŸunu aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturalÄ±m. Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." dedi.

Ä°ran'la yapÄ±lan anlaÅŸmadan Ã§ekilme niyetini defalarca dile getiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump, bu konuda son kararÄ±nÄ± 12 MayÄ±s'ta ilan edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k anlaÅŸmaya imza atan Ã¼lkelerden Fransa, Ä°ran'la anlaÅŸmaya sadÄ±k kalÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ya da yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±labileceÄŸini kaydediyor.