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17:14, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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Kahraman PÃ–H'ler Ã¼lkeye geri dÃ¶ndÃ¼
Kahraman PÃ–H'ler Ã¼lkeye geri dÃ¶ndÃ¼

Afrin'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan 44 Ã¶zel harekat polisi, Mardin'de aileleri ve silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Mardin'den ellerine kÄ±na yakÄ±larak Afrin'e uÄŸurlanan Ã¶zel harekat polisleri ÅŸehre dÃ¶ndÃ¼.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli 44 kiÅŸilik tim iÃ§in ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde karÅŸÄ±lama tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Ã–zel harekat polisleri, aileleri ve silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±rken tÃ¶rene katÄ±lan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Onar da polislerle tek tek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan Ã¶zel harekat polislerini kutlayan Onar, Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yol katedildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ellerine kÄ±na yakÄ±lan 44 Ã¶zel harekat polisi, 23 Åžubat'ta dualarla Afrin'e uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Afrin zeytin dalÄ± harekatÄ± PÃ–H
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