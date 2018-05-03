Kahraman PÃ–H'ler Ã¼lkeye geri dÃ¶ndÃ¼

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere Mardin'den ellerine kÄ±na yakÄ±larak Afrin'e uÄŸurlanan Ã¶zel harekat polisleri ÅŸehre dÃ¶ndÃ¼.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli 44 kiÅŸilik tim iÃ§in ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde karÅŸÄ±lama tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Ã–zel harekat polisleri, aileleri ve silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±rken tÃ¶rene katÄ±lan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Onar da polislerle tek tek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan Ã¶zel harekat polislerini kutlayan Onar, Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± sayesinde terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yol katedildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ellerine kÄ±na yakÄ±lan 44 Ã¶zel harekat polisi, 23 Åžubat'ta dualarla Afrin'e uÄŸurlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Abbasi ve Savunma BakanÄ± Han ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afrin'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan 44 Ã¶zel harekat polisi, Mardin'de aileleri ve silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
AK Partiâ€™de 24 Haziranâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§ime yÃ¶nelik aday listesi kesinleÅŸrken, listede Ä°smail Kahraman, Ali Babacan ve Cemil Ã‡iÃ§ek gibi partinin kilit isimleri baÅŸvuruda bulunmadÄ±.
DÃ¼nya Erdemli Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin yeni Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Ã‡Ä±nar, NamÄ±k Bek'ten gÃ¶revi devraldÄ±.
Konya merkezli 8 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 11'i muvazzaf 14 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
PKK ile baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu tespit edilen 3 ÅŸÃ¼pheli, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kneissl, AvusturyalÄ± arkeologlarÄ±n Efes antik kalÄ±ntÄ±larÄ±nda yeniden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamalarÄ±ndan dolayÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, 100 bin imzayla cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda, "Bu 100 bin kiÅŸinin iÃ§erisinde eÄŸer FETÃ–, PKK desteÄŸiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taramasÄ± yapÄ±lacaksa, o zaman FETÃ–'nÃ¼n seÃ§mendeki siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n hangi aday etrafÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bir kanaat oluÅŸabilir'' dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon'un davetine icabetle Kore Cumhuriyeti'ne gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sona erdi. ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 11.40'ta Seul'den ayrÄ±ldÄ±.
MHP'nin dÃ¼n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in grup kararÄ± almasÄ±ndan sonra bugÃ¼n de AK Parti, 316 imza ile grup kararÄ± aldÄ±.
Gaziantep BÃ¶lge Adliye Mahkemesi'nin, HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'Ä±n, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m etmek" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 8 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'nun Washingtonâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Seul'de Hanwha, Daelim ve GS firmasÄ± yÃ¶neticilerini ayrÄ± ayrÄ± kabul etti.
Konya merkezli 34 ilde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ya yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen, aralarÄ±nda muvazzaf askerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.