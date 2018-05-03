YermÃ¼k'te ilk konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±

Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'ndan Ã–SO mensuplarÄ± ve ailelerini taÅŸÄ±yan ilk konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±.

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ile Rusya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan mÃ¼zakereler sonucu, Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±ndan zorunlu tahliyeler iÃ§in 29 Nisan'da anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu Ã§erÃ§evede bÃ¶lgedeki rejim ablukasÄ±ndan Ã§Ä±kmak isteyen Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk konvoy, Ã¼lkenin kuzeyine doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleÅŸimlerinden 31 otobÃ¼s ile hareket eden konvoydakilerin FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.

BÃ¶lgeden yaklaÅŸÄ±k 17 bin kiÅŸinin tahliye edilmesi bekleniyor.

YÃœZ BÄ°NDEN FAZLA SÄ°VÄ°L KUÅžATMA ALTINDA

Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.

BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼nde.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.

Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, 19 Nisan'da YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onlarca Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Heyet Tahrir Åžam ile de tahliye anlaÅŸmasÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak DEAÅž bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor.