YermÃ¼k'te ilk konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±

Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'ndan Ã–SO mensuplarÄ± ve ailelerini taÅŸÄ±yan ilk konvoy yola Ã§Ä±ktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ile Rusya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan mÃ¼zakereler sonucu, Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±ndan zorunlu tahliyeler iÃ§in 29 Nisan'da anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu Ã§erÃ§evede bÃ¶lgedeki rejim ablukasÄ±ndan Ã§Ä±kmak isteyen Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk konvoy, Ã¼lkenin kuzeyine doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleÅŸimlerinden 31 otobÃ¼s ile hareket eden konvoydakilerin FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine yerleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.
BÃ¶lgeden yaklaÅŸÄ±k 17 bin kiÅŸinin tahliye edilmesi bekleniyor.
Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.
BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼nde.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.
YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.
Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.
Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, 19 Nisan'da YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onlarca Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Heyet Tahrir Åžam ile de tahliye anlaÅŸmasÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak DEAÅž bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.
BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n muhafaza edilmemesi halinde gerÃ§ek bir savaÅŸ riski bulunduÄŸunu vurgulayarak, Trump'a, anlaÅŸmadan Ã§ekilmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanÄ± Berdimuhamedov, "TÃ¼rkmenistan olarak, Orta Asya'dan TÃ¼rkiye'ye baÄŸlantÄ±sÄ± olacak karayolu oluÅŸturmayÄ± Ã¶neriyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°sveÃ§'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±