17:28, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

'AB projesinin son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BrÃ¼ksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) konuÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage, Avrupa halkÄ±nÄ±n ulus devletlerle yÃ¶netilmek istediÄŸini ve AB gibi yapay oluÅŸumlarÄ± istemediÄŸini kaydetti.

Farage, kÄ±ta genelindeki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n da buna iÅŸaret ettiÄŸini belirterek "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." dedi.

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel'in AB'nin geleceÄŸine iliÅŸkin konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alan Farage, "BelÃ§ika bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in belki Avrupa dÃ¼zeyinde bir oluÅŸumun bir parÃ§asÄ± olmak sizi mutlu ediyor olabilir." diye konuÅŸtu.

BelÃ§ika'nÄ±n iki bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸtuÄŸunu, bu bÃ¶lÃ¼mlerin farklÄ± diller konuÅŸtuÄŸunu ve "birbirlerinden hoÅŸlanmadÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yleyen Farage, "BelÃ§ika bir Ã¼lke deÄŸil, yapay bir oluÅŸum." ifadesini kullandÄ±.

Farage'a cevap veren Michel ise Ä°ngiliz siyasetÃ§iyi "popÃ¼list ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±" olmakla suÃ§ladÄ±.