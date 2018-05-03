17:56, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Bulgaristan'da sigara yasaÄŸÄ± esnetiliyor



Foto: ArÅŸiv

Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'da Demografik Politikadan Sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valeri Simeonov, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara yasaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. HÃ¼kÃ¼mette, Avrupa BirliÄŸi (AB) karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i BirleÅŸik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Simeonov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bulgaristan'da turizm sezonu arifesinde yasaÄŸÄ±n titizlikle uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gazino, bar, lokanta, kahve, disko, gece kulÃ¼bÃ¼ ve bÃ¼felerin sigara iÃ§ilen ve iÃ§ilmeyen bÃ¶lÃ¼mlere ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu. OP'nin hÃ¼kÃ¼metteki diÄŸer BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Savunma BakanÄ± Krasimir KarakaÃ§anov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu konuda destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Valeri Simeonov, OP adÄ±na, sigara iÃ§me yasaÄŸÄ±nÄ± kÄ±smen kaldÄ±ran yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunduklarÄ±nÄ± bildirdi. Simeonov, kapalÄ± mekanlarda sigara yasaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla turistik bÃ¶lgelerde iÅŸletmelerin sezonda zarar gÃ¶rmelerinin engelleneceÄŸini sÃ¶yledi. Bulgaristan'da yasaÄŸÄ±n uygulamaya girdiÄŸi ilk yÄ±llarda sÄ±kÄ± denetimler yapÄ±lÄ±rken, daha sonra denetim eksikliÄŸi nedeniyle iÅŸletmeler yasaÄŸÄ± delmek iÃ§in Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler geliÅŸtirmiÅŸti.

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