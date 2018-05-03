18:49, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Macaristan'dan Avrupa'ya gÃ¶Ã§ tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bakan Szijjarto, 2 MayÄ±s'ta Fas'Ä±n MarakeÅŸ kentinde dÃ¼zenlenen 31 Avrupa ve 26 Afrika Ã¼lkesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Avrupa-Afrika Bakanlar Diyalog KonferansÄ±'nda kabul edilen bildiriye tepki gÃ¶sterdi.

Bildiride gÃ¶Ã§Ã¼n olumlu ve desteklenmesi gereken bir sÃ¼reÃ§ olarak gÃ¶sterildiÄŸini iddia eden Szijjarto, bunun yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ± baÅŸlatabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

57 Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferansÄ±n bildirisini sadece Macaristan'Ä±n kabul etmediÄŸine dikkati Ã§eken Szijjarto, ''Bildiriyi sadece Macaristan desteklemedi. Bildiriye gÃ¶re Avrupa Ã¼lkeleri, AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu destekliyor. Bu ise Rabat sÃ¼recinin tam tersi bir durum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Rabat sÃ¼recinin amacÄ± Avrupa'nÄ±n Afrika'ya yapacaÄŸÄ± kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ±yla gÃ¶Ã§Ã¼ azaltmaktÄ±.'' diye konuÅŸtu.

Szijjarto, bildirinin Macaristan'Ä±n gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na ters olduÄŸunu ama Ã¼lkesinin yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan Rabat sÃ¼recinin Ã¼yesi olmaya devam edeceÄŸini kaydetti.

MACARÄ°STAN'IN SIÄžINMACILARA KARÅžI ALDIÄžI Ã–NLEMLER

Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na dikenli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Parlamentoda geÃ§en yÄ±l kabul edilen yasayla aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, iltica baÅŸvurusu sÃ¼resince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda tutulmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã¼lke genelinde yakalanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ise Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini, Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ÅŸiddet uygulayarak SÄ±rbistan'a geri gÃ¶ndermekle suÃ§luyor.

AB'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizine Ã§Ã¶zÃ¼m olarak sunduÄŸu kota sistemi kapsamÄ±nda bin 294 mÃ¼lteciyi kabul etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Macaristan, bu plana ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.Â Â Â