Fransa'da grevler devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa Ulusal Demiryolu Ä°daresiÂ (SNCF) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde devam edenÂ grevlerinÂ tren seferlerine etkisiÂ deÄŸerlendirildi.
AÃ§Ä±klamada, 23 Mart'ta baÅŸlayan ve haftada iki gÃ¼n olmak Ã¼zere kademeli ÅŸekilde gidilen grevlerin 7'incisine katÄ±lÄ±mÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Buna gÃ¶re, Ã¼lke genelinde yarÄ±n demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aksaklÄ±klarÄ±n meydana gelmesinin beklendiÄŸi, Paris ve Ã§evresinde ise tren seferlerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi bilgisi verildi.
SNCF yÃ¶netimi, yarÄ±nki grev nedeniyle Ã¼lke genelinde hÄ±zlÄ± trenlerin yarÄ±sÄ±, bÃ¶lgesel ve ulusal Ã§apta hizmet veren trenlerin yÃ¼zde 45'i, banliyÃ¶ ve uluslararasÄ± trenlerin ise yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ENERJÄ° SEKTÃ–RÃœ GREVLERÄ°
Grevlerin devam ettiÄŸi bir baÅŸka sektÃ¶r olan elektrik ve gaz Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ise 300 bin hanenin elektrik sayacÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
GÃ¼neydoÄŸu Fransa'da bulunan Savoie bÃ¶lgesinde etkili olan sayaÃ§ kapatma ve elektrik kontÃ¶rÃ¼nÃ¼ kapatma eylemleri nedeniyle Chambery ÅŸehrindeki tren garÄ±nÄ±n elektriksiz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÄ°R FRANCE UÃ‡UÅžLARI Ä°PTAL
HavacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ise grevler, ulusal havayolu ÅŸirketi Air France uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n iptaline neden oldu. Air France yÃ¶netimi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 6 oranÄ±nda Ã¼cretlere zam ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri grev nedeniyle yarÄ±nki uÃ§uÅŸlarÄ±n ortalama yÃ¼zde 25'inin iptal edildiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Air France'in uzun ve kÄ±sa mesafe uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sinin, orta mesafe uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 35'inin iptal edildiÄŸi duyuruldu.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
Alman ordusunda gÃ¶reve hazÄ±r savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ve askeri helikopterlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu bildirildi.
Fransa'da demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle Paris ve Ã§evresinde tren seferlerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.