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Avrupa
20:41, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

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Fransa'da grevler devam ediyor
Fransa'da grevler devam ediyor

Fransa'da demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle Paris ve Ã§evresinde tren seferlerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Ulusal Demiryolu Ä°daresiÂ (SNCF) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke genelinde devam edenÂ grevlerinÂ tren seferlerine etkisiÂ deÄŸerlendirildi.

AÃ§Ä±klamada, 23 Mart'ta baÅŸlayan ve haftada iki gÃ¼n olmak Ã¼zere kademeli ÅŸekilde gidilen grevlerin 7'incisine katÄ±lÄ±mÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Buna gÃ¶re, Ã¼lke genelinde yarÄ±n demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aksaklÄ±klarÄ±n meydana gelmesinin beklendiÄŸi, Paris ve Ã§evresinde ise tren seferlerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi bilgisi verildi.

SNCF yÃ¶netimi, yarÄ±nki grev nedeniyle Ã¼lke genelinde hÄ±zlÄ± trenlerin yarÄ±sÄ±, bÃ¶lgesel ve ulusal Ã§apta hizmet veren trenlerin yÃ¼zde 45'i, banliyÃ¶ ve uluslararasÄ± trenlerin ise yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ENERJÄ° SEKTÃ–RÃœ GREVLERÄ°

Grevlerin devam ettiÄŸi bir baÅŸka sektÃ¶r olan elektrik ve gaz Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ise 300 bin hanenin elektrik sayacÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

GÃ¼neydoÄŸu Fransa'da bulunan Savoie bÃ¶lgesinde etkili olan sayaÃ§ kapatma ve elektrik kontÃ¶rÃ¼nÃ¼ kapatma eylemleri nedeniyle Chambery ÅŸehrindeki tren garÄ±nÄ±n elektriksiz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÄ°R FRANCE UÃ‡UÅžLARI Ä°PTAL

HavacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ise grevler, ulusal havayolu ÅŸirketi Air France uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n iptaline neden oldu. Air France yÃ¶netimi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 6 oranÄ±nda Ã¼cretlere zam ve Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri grev nedeniyle yarÄ±nki uÃ§uÅŸlarÄ±n ortalama yÃ¼zde 25'inin iptal edildiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Air France'in uzun ve kÄ±sa mesafe uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sinin, orta mesafe uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 35'inin iptal edildiÄŸi duyuruldu.



Ä°lgili Konular fransa scnf demiryolu
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