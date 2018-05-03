20:44, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Almanya'nÄ±n uÃ§ak ve helikopter sayÄ±sÄ± yetersiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YeÅŸiller Partisi Milletvekili Agnieszka BruggerÂ tarafÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mete sunulan bir soru Ã¶nergesine verilen yanÄ±tta,Â gÃ¶reve hazÄ±r askeri helikopterlerinÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n silah sistemlerinin yetersiz olmasÄ± sebebi ile az olduÄŸu ve teknik arÄ±zalardan dolayÄ± pilotlarÄ±n da yeterli derecede uÃ§uÅŸ eÄŸitimi alamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Åžubat ayÄ±nda Alman SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sÄ±nÄ±n, NH90 tipi 58 nakliye helikopterlerinden de 13'Ã¼nÃ¼n gÃ¶reve hazÄ±r olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduÄŸu "Eurofighter" tipi 128 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan sadece 4'Ã¼nÃ¼n gÃ¶reve hazÄ±r olduÄŸunu iddia etmiÅŸ, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± da her ne kadar rakamlarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klasa da, bu uÃ§aklarÄ±n Ã§oÄŸunun gÃ¶reve hazÄ±r durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.