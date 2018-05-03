Afrin'de bir asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerindenÂ (TSK) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 3 MayÄ±s'ta Afrin bÃ¶lgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucuÂ bir askerin ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
Alman ordusunda gÃ¶reve hazÄ±r savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n ve askeri helikopterlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu bildirildi.
Fransa'da demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle Paris ve Ã§evresinde tren seferlerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Avrupa'nÄ±n gÃ¶Ã§ konusunda kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± savunmak yerine AfrikalÄ±larÄ±n duruÅŸunu savunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Bulgaristan'da, 2010 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kapalÄ± mekanlarda sigara iÃ§me yasaÄŸÄ± kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°ngiliz siyasetÃ§i Farage, Brexit'in AB'den kopuÅŸun ilk parÃ§asÄ± olduÄŸunu kaydederek , "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrÄ±lan parÃ§a, dersinizi alacaksÄ±nÄ±z. Bu projenin (AB) son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.
Suriye'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k MÃ¼lteci KampÄ±'nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alandan Ã–SO mensuplarÄ± ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk tahliye konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere etmeyeceÄŸini, "Ne gÃ¼venliÄŸimizi baÅŸkalarÄ±na teslim edeceÄŸiz, ne iyi niyetle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸmayÄ± yeniden mÃ¼zakere edeceÄŸiz, ne de ona bir ÅŸey ekleyeceÄŸiz." sÃ¶zleriyle ifade etti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduÄŸu Ã§erÃ§eveye yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±ya Rum tarafÄ±ndan olumlu cevap gelmediÄŸini sÃ¶yledi.
Pakistan'da, 3 MayÄ±s DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼ nedeniyle parlamentoya yÃ¼rÃ¼yerek aÃ§Ä±klama yapmak isteyen gazetecilere, polis coplarla mÃ¼dahale etti.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin kurÅŸunuyla yaralandÄ±ktan sonra ÅŸehit olan Filistinli Enes Åževki Ebu Asr isimli genÃ§, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
insan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± kamplardaki zor hayat ÅŸartlarÄ±ndan kaÃ§arak kendileri ve aileleri iÃ§in daha iyi bir gelecek kurma hayallerinden istifade ediyor.
Ä°srail'in, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze Åžeridi'ne araÃ§ giriÅŸini durdurduÄŸu bildirildi.
Libya YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, dÃ¼n baÅŸkent Trablus'taki binasÄ±na yÃ¶nelik DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bununla birlikte Ã¼lkedeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
Prof. Dr. Alexandr Dugin, yakÄ±n geÃ§miÅŸte TÃ¼rk, Fars ve Rus imparatorluklarÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki savaÅŸlardan dolayÄ± yok olup gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k tarihi imparatorluk arasÄ±nda yeniden bir gÃ¼Ã§ birliÄŸi saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Birbirimize karÅŸÄ± deÄŸil ama beraber bir anlamda Ankara-Moskova-Tahran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu AvrasyalÄ± imparatorluk Ã¼Ã§geni diyebiliriz " ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in iki AmerikalÄ± insan haklarÄ± savunucusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermeyerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi belirtildi.