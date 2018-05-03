21:24, 03 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe

Afrin'de bir asker ÅŸehit oldu





Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerindenÂ (TSK) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 3 MayÄ±s'ta Afrin bÃ¶lgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucuÂ bir askerin ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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