GÃ¼ncelleme: 13:59, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Tahran'daki esnaf eylemine polis mÃ¼dahalesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±





Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Fazli, esnafÄ±n eylemi sÄ±rasÄ±nda polisin Tahran sokaklarÄ±nda halkÄ±n malÄ±na zarar verdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ video ile ilgili soru karÅŸÄ±sÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± anlar yaÅŸadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurrÄ±za Rahmani Fazli, ekonomik sorunlarÄ± protesto eden esnafÄ±n gÃ¶sterileri esnasÄ±nda polisin Tahran sokaklarÄ±nda halkÄ±n malÄ±na zarar verdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ video ile ilgili soru karÅŸÄ±sÄ±nda zor anlar yaÅŸadÄ±. "BazÄ± gÃ¶zaltÄ±larda olay yerine girmek iÃ§in cam kÄ±rmak gerekiyormuÅŸ" Rahmani Fazli, baÅŸkent Tahran'daki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bir gazetecinin, polisin camlarÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§lara zarar verdiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kayÄ±tlarla ilgili sorusuna, "Polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne sordum. BazÄ± gÃ¶zaltÄ±larda olay yerine girmek iÃ§in cam kÄ±rmak gerekiyormuÅŸ." cevabÄ±nÄ± verdi. 'BazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gÃ¼venilir deÄŸil' Bakan Rahmani Fazli, dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin gÃ¼venilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tahran milletvekilleri Mahmud SadÄ±ki, Pervane Mafi, Suheyla Culudarzade ve Ä°lyas Hazreti, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±na hitaben yazdÄ±klarÄ± mektupta, polislerin halkÄ±n malÄ±nÄ± tahrip etmesini eleÅŸtirmiÅŸ, olayÄ±n sorumlularÄ± hakkÄ±nda gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. GeÃ§en hafta Ã¼lkede dolarÄ±n serbest piyasada hÄ±zla yÃ¼kselmesi Ã¼zerine Tahran BÃ¼yÃ¼k Ã‡arÅŸÄ± esnafÄ± protestolar dÃ¼zenlemiÅŸ, gÃ¶steriler birÃ§ok kente yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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