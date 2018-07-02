14:21, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 25 Filistinli Ã§ocuÄŸu ÅŸehit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde bu yÄ±l 25 Filistinli Ã§ocuÄŸun Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.



Ä°srail askerlerinin Filistinli Ã§ocuklarÄ± "kasten" Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen raporda, 21 Ã§ocuÄŸun Gazze Åžeridi'nde, 4'Ã¼nÃ¼n ise BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Åžehit edilen Ã§ocuklardan 21'i gerÃ§ek mermiyle vuruldu

Åžehit edilen Ã§ocuklardan 21'inin gerÃ§ek mermiyle vurularak katledildiÄŸine, 11'inin baÅŸÄ±ndan veya boynundan vurulduÄŸuna iÅŸaret edilen raporda, "Ä°srail ordusu, kendisine doÄŸrudan bir tehdit oluÅŸturmayan Filistinli Ã§ocuklara karÅŸÄ± Ã¶lÃ¼mcÃ¼l gÃ¼Ã§ ve gerÃ§ek mermi kullanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

En son geÃ§en cumaÂ 12 yaÅŸÄ±ndaki Yasir Ebu Neca ÅŸehit edildi

Ä°srail askerleri en son geÃ§en cuma Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸÃ§Ä±l "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine katÄ±lan 12 yaÅŸÄ±ndaki Yasir Ebu Neca'yÄ± baÅŸÄ±ndan vurarak ÅŸehit etmiÅŸti.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde aralarÄ±nda 2 gazeteci ve 2 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 135 Filistinli, Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu ÅŸehit oldu.