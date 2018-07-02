AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Ãœnal, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde, Ã¶zellikle basÄ±nda iddialar yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"BÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadesini kullanan Ãœnal, "HiÃ§bir ÅŸekilde, bir baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifinin gitmesi diye bir durum gÃ¼ndeme gelmedi, konuÅŸulmadÄ±. BÃ¶yle bir ÅŸeyin sÃ¶z konusu olmasÄ± da gÃ¼ndemimize hiÃ§bir zaman girmedi. Adeta basÄ±nda, bazÄ± kÃ¶ÅŸelerde, medya organlarÄ±nda bu tÃ¼r haberlerin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz de gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± 24 Haziran'daki seÃ§im zaferinden dolayÄ± kutladÄ±.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Kosnett, "En tepeden, BaÅŸkan Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸu konusunda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyaller var." dedi.
TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nca, FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta sekizinci devriye faaliyeti icra edildi.
Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu, KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar'Ä± gÃ¶revden alarak Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±.
SOCAR BaÅŸkanÄ± Rovnag Abdullayev, "TANAP Ã¼zerinden ilk ticari gazÄ±n teslimatÄ±, GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun hayata geÃ§mesinde Ã¶nemli bir mihenk taÅŸÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, Ã¶zellikle basÄ±nda yer alan AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadesini kullandÄ±..
Medyada yer alan HabertÃ¼rk gazetesinin kapanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarla ilgili, Ciner YayÄ±n Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Kenan TekdaÄŸ tarafÄ±ndan gazete Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na bilgilendirme mesajÄ± gÃ¶nderildi.
Yeni sistem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nlerde kulislerde Hakan Fidan, MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n nerelerde gÃ¶rev alacaÄŸÄ± merak konusu
BugÃ¼n baÅŸlayan ve 13 Temmuz Cuma gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek olan liselere geÃ§iÅŸ tercihleri, https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapÄ±labilecek. Liseye giriÅŸte kontenjanlar ise belli oldu. SonuÃ§lar e okulda...
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 19'u muvazzaf 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Afrin'de hayatÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "TerÃ¶rÃ¼ temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bÄ±rakÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.
TSK jetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine yÃ¶nelik hava harekatlarÄ±nda 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) Ã¼zerine resmi aÃ§Ä±klama Ã–SYM dokÃ¼man sayfasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. GeÃ§miÅŸ senelere gÃ¶re sÄ±nava dair sorularÄ±n sadece %10â€™u paylaÅŸÄ±lÄ±rken, kurum tÃ¼m sorularÄ± ve cevaplarÄ± resmi web sitesinde yayÄ±nladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n "AltÄ±n Ã§ocuklar" adÄ±nÄ± verdiÄŸi Emniyet yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey konumda bulunan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼ven, kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Bu yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda 274 milyon hazine yardÄ±mÄ± alan 4 parti, 24 Haziran erken seÃ§imleri Ã¶ncesinde de 548 milyon lira alarak toplamda 822 milyon lirayÄ± kasasÄ±na koymuÅŸtu. Åžimdi ise 31 Mart 2019'daki yerel seÃ§imler iÃ§in 5 partiye hazineden 670 milyon lira verilecek. BÃ¶ylece iki yÄ±l iÃ§inde hazineden partilere verilen yardÄ±m miktarÄ± 1 milyar 492 milyon TL olacak.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "Ä°dam cezasÄ± iÃ§in yasa teklifi vereceÄŸiz" dedi