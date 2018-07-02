15:02, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

MÃ¼nbiÃ§liler TÃ¼rk askerinin yolunu gÃ¶zlÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n evlerinden ettiÄŸi Elbu Åžaban aÅŸireti TÃ¼rk askerinin MÃ¼nbiÃ§'e girmesini istiyor. AÅŸiretin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Ordusunun, Afrin ve Ä°dlibâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± gibi MÃ¼nbiÃ§'e de gÃ¼ven ve istikrar getirmesini istiyoruz." denildi.

YPG/PKK tarafÄ±ndan yerlerinden edilen MÃ¼nbiÃ§li Elbu Åžaban aÅŸireti, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Cerablus'taki el-Hafsa sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± videolu aÃ§Ä±klamada, MÃ¼nbiÃ§'in YPG/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin ilÃ§edeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediklerini duyurdu.

"TÃ¼rkiyeâ€™nin bir an Ã¶nce MÃ¼nbiÃ§â€™e girmesini istiyoruz"

AÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiyeâ€™nin MÃ¼nbiÃ§'e girmesini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. TÃ¼rk Ordusunun, Afrin ve Ä°dlibâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± gibi MÃ¼nbiÃ§'e de gÃ¼ven ve istikrar getirmesini istiyoruz. TÃ¼rkiyeâ€™den ilÃ§edeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± PKK ve PYD terÃ¶ristlerini kovmasÄ±nÄ± ve halkÄ± onlarÄ±n zorbalÄ±klarÄ±ndan kurtarmasÄ±nÄ± istiyoruz. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin bir an Ã¶nce MÃ¼nbiÃ§â€™e girmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

MÃ¼nbiÃ§ nÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± Araplardan oluÅŸuyor. Daha Ã¶nce de ilÃ§enin en bÃ¼yÃ¼k aÅŸireti Elbubanna, Damalha ve Tay aÅŸiretleri ile aÅŸiretlerin birleÅŸerek oluÅŸturduÄŸu Bekare kabilesi, TÃ¼rk askerinin MÃ¼nbiÃ§'i terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan arÄ±ndÄ±rma faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde devriye gÃ¶revi icra etmesini desteklediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Devriye gÃ¶revi 18 Haziran'da baÅŸladÄ±Â

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ilÃ§enin YPG/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde, 18 Haziran'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± devriye gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

YPG/PKK, Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini AÄŸustos 2016'da ABD'nin desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan alarak iÅŸgal etmiÅŸti.