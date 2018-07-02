DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Åžahdeniz 2 doÄŸalgaz projesi Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'ye ticari gaz teslimatÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BP'nin iÅŸletmeci olduÄŸu konsorsiyumdan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Åžahdeniz 2 projesinin zamanÄ±nda ve planlanan bÃ¼tÃ§e dahilinde emniyetli bir ÅŸekilde tamamlandÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'ye gaz teslimatÄ±nÄ±n da planlandÄ±ÄŸÄ± gibi 30 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hazar denizindeki Azerbaycan doÄŸalgazÄ±nÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±yacak GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olan Åžahdeniz 2 yataÄŸÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 16 milyar metrekÃ¼p Ã¼retim kapasitesi bulunduÄŸu, Åžahdeniz 1 yataÄŸÄ± da dahil olmakla Åžahdeniz havzasÄ±ndaki toplam doÄŸalgaz Ã¼retimin yÄ±llÄ±k 26 milyar metrekÃ¼pe ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen SOCAR BaÅŸkanÄ± Rovnag Abdullayev, projenin bÃ¶lge iÃ§in Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "Trans Anadolu DoÄŸalgaz Boru HattÄ± (TANAP) Ã¼zerinden ilk ticari gazÄ±n teslimatÄ±, GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun hayata geÃ§mesinde Ã¶nemli bir mihenk taÅŸÄ±dÄ±r. BÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir projenin zorluklara raÄŸmen, GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun Azerbaycan, GÃ¼rcistan ve TÃ¼rkiye ayaklarÄ±nÄ± zamanÄ±nda ve bÃ¼tÃ§e iÃ§inde kalarak koordine edip hayata geÃ§irdik. Åžahdeniz 2 platformlarÄ±nÄ±n hem deniz Ã¼stÃ¼ platformlarÄ± hem destek Ã¼nitelerini kapsayan inÅŸaatÄ±nÄ±n Azerbaycan'da SOCAR'Ä±n iÅŸtiraklerince tamamlanmasÄ±, sadece Azerbaycan iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BP'nin GÃ¼rcistan, Azerbaycan ve TÃ¼rkiye'den sorumlu BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Gary Jones de 2018'de TÃ¼rkiye'ye ilk ticari gaz teslimatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k projenin Ã¶nemli hedeflerinden biri olduÄŸunu belirtti.
Jones, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Åžahdeniz konsorsiyumundaki ortak giriÅŸimcilerimizle ve bÃ¶lgesel hÃ¼kÃ¼metler ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak, bu hedefi, programa uygun ÅŸekilde ve bÃ¼tÃ§e rakamlarÄ± dahilinde emniyetli bir Ã§erÃ§evede gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu da yÃ¼ksek nitelikli projeleri hep birlikte baÅŸarÄ±yla sunabileceÄŸimizin bir gÃ¶stergesidir. Ä°ÅŸletmeci olarak BP, Azerbaycan ve tÃ¼m bÃ¶lgede kurmuÅŸ olduÄŸumuz uzun soluklu ortaklÄ±klarla birlikte dÃ¼nya standartlarÄ±nda bu projeyi gerÃ§ekleÅŸtirmekten ve TÃ¼rkiye'deki tÃ¼keticilere yÃ¶nelik taahhÃ¼tlerimizi yerine getirmekten dolayÄ± Ã§ok mutludur. Bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼zerine bir ÅŸeyler daha katmak ve Avrupa'ya 2020 yÄ±lÄ±nda gaz teslim etme yÃ¶nÃ¼ndeki bir sonraki hedefimize ulaÅŸmak amacÄ±yla Azerbaycan hÃ¼kÃ¼meti, SOCAR ve diÄŸer ortak giriÅŸimcilerle yakÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± umuyoruz."
YaklaÅŸÄ±k 28 milyar dolara mal olan ve BP'nin yÃ¼zde 28,8 hisseyle iÅŸletmeci olduÄŸu Åžah Deniz 2'de, Azeri GÃ¼ney Gaz Koridoru ile SOCAR ÅŸirketi toplamda yÃ¼zde 16,7, TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 19, MalezyalÄ± PETRONAS yÃ¼zde 15,5, Rus LUKOIL yÃ¼zde 10 ve Ä°ran'Ä±n NICO ÅŸirketi de yÃ¼zde 10 hisseye sahip bulunuyor.
Åžahdeniz 2 yataÄŸÄ±ndan Ã¼retilen doÄŸalgaz, GÃ¼ney Kafkasya Boru HattÄ±, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru HattÄ±'ndan (TAP) oluÅŸan GÃ¼ney Gaz Koridoru ile Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye, daha sonraki yÄ±llarda da Avrupa'ya nakledilecek.
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