15:26, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Ä°ran'dan Ä°srail'e 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°ranlÄ± Ã–ÄŸrenciler Haber AjansÄ± ISNA'ya gÃ¶re, baÅŸkent Tahran'da 3'Ã¼ncÃ¼ Sivil Savunma KonferansÄ±'nda konuÅŸan Celali, "Ä°ran'da meydana gelen iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinde yabancÄ±larÄ±n parmaÄŸÄ±nÄ±n olmasÄ± ÅŸÃ¼phesi var. Ãœlkedeki bilim merkezleri de bunu teyit etmektedir." dedi.

'Ä°srail ve komÅŸu bir Ã¼lke, Ä°ranâ€™Ä±n bulutlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±yor'

BazÄ± Ã¼lkelerin ekonomik savaÅŸ alanÄ±nda dÃ¼ÅŸman olduÄŸu Ã¼lkenin Ã§evre faktÃ¶rlerine zarar vermekten geri durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Celali, "Ä°srail ve komÅŸu Ã¼lkelerden biri, Ä°ran'a giren yaÄŸmur bulutlarÄ±nÄ± yaÄŸmamasÄ± iÃ§in kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra bulut ve kar hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Celali, bu alanda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n Afganistan'dan Akdeniz'e uzanan ÅŸerit Ã¼zerindeki 2 bin 200 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki yerlerde kar bulunmasÄ±na raÄŸmen Ä°ran'da bu yÃ¼kseklikteki yerlerin kurak olduÄŸunu kaydetti.

"Bir Ã¼lkenin bulut Ã§almasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir"

Konuyla ilgili Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸÃ§iler Haber AjansÄ± ILNA'ya aÃ§Ä±klama yapan Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahad Vazife, ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re "bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Celali'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki kuraklÄ±k sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmediÄŸini belirten Vazife, "Bilimsel verilere gÃ¶re, bir Ã¼lkenin bulut veya rÃ¼zgar Ã§almasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." dedi.

BulutlarÄ±n yeterli yoÄŸunluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda yaÄŸmurun yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksi takdirde yaÄŸmur yaÄŸmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Vazife, Ä°ran'Ä±n uzun sÃ¼ren bir kuraklÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ran'da yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ve su kaynaklarÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kuraklÄ±k, Ã¼lkede su krizine yol aÃ§Ä±yor.