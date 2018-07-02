İlim Tahsili İçin Yola Düşen 10 İslam Âlimi ve Şehir Şehir İlim Yolculukları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Klasik dönemde ilim kitaptan değil, ilim ehlinin bizzat kendisinden öğrenilir; ilim ehlinin kitapları da ya bizzat kendisinden ya da bunu kendisinden okumuş talebelerinden dinlemek sûretiyle idrak edilirdi. Bundan dolayı ilim talipleri ilim ehlinin bulundukları yerlere seyahatler (rıhle) düzenliyor; onlardan aldıkları birikim ile hem ilimlerinin hem de ufuklarının gelişmesini sağlıyorlardı.
İlimlerde rüsûhun zayıfladığı, mütemekkin ulemânın nadirleştiği sonraki dönemlerde ise ilim tahsili için seyahatler yok denecek seviyeye gelirken, haliyle bu durum İslam dünyasında büyük âlimlerin de çıkmasına bir engel teşkil etti.
Hayatının sonuna kadar ilim peşinde koşan bir âlim: Farabi
Fârâbî, eski ismi Fârâb olan ve bugün Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Otrar’da 871 yılında dünyaya geldiğinde, yaşadığı topraklarda o dönemde, 819 – 1005 yılları arasında Mâverâünnehir ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı olan Sâmânîler hakim idi. Sâmânîler döneminde oldukça önemli bir ilim ve kültür merkezi olan Fârâb’da, Fârâbî ilk eğitimini oldukça iyi bir şekilde tamamladı. Tarihi kesin olmamakla birlikte ilim tahsili amacıyla bulunduğu yerden ayrılan Fârâbî’nin bu yolculuğu, kendisinden bahseden tüm kaynakların ittifak ettikleri şekliyle hayatının sonuna kadar sürdü.
Buna göre Fârâbî; Buhara, Semerkant, Merv ve Belh gibi kendi bölgesi ile İran coğrafyasının önemli ilim merkezlerini ziyaret etmesinin ardından Bağdat’a yerleşti. Kaynakların kendisinin Bağdat’a vardığında 40 yaşında olduğunu söylemelerine bakılırsa o Bağdat’a varmadan önce yukarıda ismi geçen yerlerde uzun süre ikâmet etmiş ve ilim ehlinden istifade etmişti. Döneminin en büyük Arap dili ve edebiyatı âlimi olan İbnü’s-Serrâc’tan Arapça okuyan Fârâbî, İbnü’s-Serrâc’a da mantık okuttu. Mantık ilmindeki birikimini Bağdat’ta arttırma imkanı bulan Fârâbî, burada Nestûrî mezhebine mensup bir hıristiyan olan ve Aristo’nun Organon isimli mantık külliyatının önemli bir kısmının Arapça tercümesi ve şerhinden oluşan çok sayıda eseri İslam dünyasına kazandıran mütercim, şârih ve mantık öğretmeni olarak bilinen Mettâ b. Yûnus’tan mantık okudu.
Fârâbî ayrıca mantık ve felsefe alanında kendisinden bolca istifade ettiği Harranlı Yuhannâ b. Haylân’dan da istifade etti. Kendisinin ondan nerede ilim aldığı konusunda tam bir netlik yoktur, fakat Vefeyâtü’l-a‘yân adlı eseriyle meşhur İbn Hallikân, Fârâbî’nin Yuhannâ b. Haylân’dan eğitimini Harran’a gidip aldığını söyler. Bağdat ve Harran arasındaki yaklaşık 1000 kilometrelik yol göz önüne alınırsa yapılan bu ilim seyahati o dönem imkanlarıyla çok da kolay olmamıştı muhtemelen.
Pek çok eserini 20 yıl yaşadığı Bağdat’ta kaleme alan Fârâbî, sonrasında burada çıkan kimi karışıklıklar dolayısıyla 941 yılında buradan ayrılarak önce Halep’e, ardından da Dımaşk’a yerleşti. 948 yılında yani 77 yaşında olduğu bir zamanda bile Mısır’a seyahat eden, buradaki ilim meclislerini ziyaret eden Fârâbî, sonrasında döndüğü Dımaşk’ta hayata gözlerini yumdu.
Yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ
‘’Hayat dediğimiz şey, sürekli akan şeylerden ibaret değil. Âlemde kendi döngüsünü sürdüren pek çok şey var. Mevsimler daha hızlı geçmiyor, çiçekler daha hızlı açmıyor. Onlar kendi tempolarına uyuyor; hızlanan insan. Hızlanan ve yetişemeyen...’’ diyor Gökhan Özcan
Klasik dönemde ilim talipleri ilim ehlinin bulundukları yerlere seyahatler (rıhle) düzenliyor; onlardan aldıkları birikim ile hem ilimlerinin hem de ufuklarının gelişmesini sağlıyorlardı.
Mali'nin başkenti Bamako, hayalimizin ötesinde bir şehir... Kanalizasyonun olmadığı, çöplerin belediye tarafından toplanmadığı, kocaman satırlarla sebzelerin doğranıp yemeklerin sokakta ve közde pişirildiği, geniş çukurlu toprak yolların olduğu bir şehir.
TRT Çocuk, 0-5 yaş arası işitme engelli çocuklara çizgi film ile işaret dili öğretmeyi hedefleyen bir projeyi gündemine aldı. Proje Türkiye'de ilk kez uygulanacak.
İstanbul’un üçüncü havalimanına kavuşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın bir “millet bahçesi”ne dönüştürüleceği müjdesini verdi. O gün bugündür “millet bahçesi” herkesin dilinde. Peki nasıl bir millet bahçesi olmalı?
Mesut Dikel, Adana Altınoran Sanat Galerisi’nde 7 Haziran Perşembe günü açılışı yapılan 52’insi sergisiyle Adanalı sanatseverlere merhaba diyor.
2016 yılında gösterime giren ve bağımsız belgesel dalında gişe rekorları kıran 'Minimalism: A Documentary About the Important Things' belgeseli, Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un hayat hikâyeleri çerçevesinde, minimalist yaşam tarzı üzerinden Amerikan rüyasının dayattığı tüketim çılgınlığını eleştiriyor. Karşımızda iki dünya var: Bir tarafta kapitalizmin dişlileri arasında öğütülen bireyler, diğer tarafta ise hayatın tek anlamının kazanmak ve harcamak olmadığını fark edenler...
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 kişilik Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini, İstanbul'da ağırladı.
“Mehmed Niyazi’nin Metafizik Dünyasından Etkilendik” diyen sevenleri Çanakkale Mahşeri Yazarını 40 Gün Sonra Andı
"Çanakkale Mahşeri" isimli kitabıyla tanınan Mehmed Niyazi Özdemir, Süleymaniye Camisi'nde icra edilen mevlid-i şerif programında ailesi, sevenleri, dost ve arkadaşları tarafından yad edildi
Bizans döneminden kalma İstanbul’da 7 tane dikilitaş mevcut. Kıztaşı, Çemberlitaş veya Konstantinus Sütunu hepsi İstanbul’un süsü ve kimliğinin bir parçası.
Üstad Sezai Karakoç, bu Ramazan bayramında yaptığı konuşma ile yine sorumluluklarımızı hatırlatırken, daha çok çalışmamız ve daima umut dolu olmamız gerektiğini söyledi.
Hangi romanın konusu hangi şehirde geçer? Mesela olay örgüsü Siirt ya da Samsun üzerine kurulmuş romanlar var mıdır? Bundan sonra buna benzer meraklarımızı gidermek çok kolay. Çünkü artık Türkiye’nin bir roman haritası var.
17. yüzyılda İstanbul’da kediler için evler inşa edildiğini, bu soylu kedi ailelerine hizmet etmek, onların yiyeceklerini vermek ve bakımlarını yapmak için hizmetkârlar ve maaşlı görevliler çalıştırıldığını biliyor muydunuz? Fransa elçilik heyetiyle 1639’da İstanbul’a gelen Sieur Clausier du Loir bu konuda bakın daha neler anlatıyor.
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy dedesinin hiç bilinmeyen yönlerini anlattı
Hindistan’ı 1612’de işgal eden İngilizler, Hint kumaşlarının kendi ürünlerine rakip olmaması için, el tezgâhlarında kumaş dokuyan Hintli çıkrıkçıların parmaklarını kestiler.