15:43, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

KerkÃ¼k petrolÃ¼ sevk edilmeyi bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Petrol BakanÄ± Cabbar el-Luaybi, KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na sevk edilmesi iÃ§in Ankara, BaÄŸdat ve Erbil arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirtti.

Luaybi, Irak'Ä±n yarÄ± resmi gazetesi "Sabah'a" verdiÄŸi demeÃ§te, KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin devam ettiÄŸini ifade etti.

Ham petrolÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden boru hatlarÄ±yla Ceyhan'a sevk edilmesi tarihinin henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini dile getiren Luaybi, sevk iÅŸleminin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden Ã§Ä±kacak karara gÃ¶re ÅŸekilleneceÄŸini kaydetti.

KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan ham petrolÃ¼n durumuna da deÄŸinen Luaybi, Ã¼lke iÃ§erisinde rafinerilerde iÅŸlenmek Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 220 bin varil petrolÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AsÄ±m Cihad, MayÄ±s ayÄ±nda yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ve IKBY arasÄ±ndaki petrol sÃ¶zleÅŸmelerinden kaynaklÄ± ihtilaflar nedeniyle KerkÃ¼k'te gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim kapasitesi yaklaÅŸÄ±k 550 bin varil petrol olan kuyulardan ihracat yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Cihad, BaÄŸdat ve Erbil'in anlaÅŸmaya varmasÄ± halinde, IKBY'nin boru hattÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'deki Ceyhan LimanÄ±'na ihracatÄ±n gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Neden KerkÃ¼k'ten petrol ihraÃ§ edilemiyor ?

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Haziran 2014 tarihinde Musul ve Irak topraklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini ele geÃ§irmeden Ã¶nce Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, kendi petrol boru hattÄ± Ã¼zerinden zaman zaman aksamalar yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼ Ceyhan limanÄ±na ihraÃ§ edebiliyordu.

DEAÅž'Ä±n, merkezi hÃ¼kÃ¼metin boru hattÄ±nÄ± ele geÃ§irmesi ve ordu gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeden tamamen Ã§ekilmesi ardÄ±ndan BaÄŸdat yÃ¶netimi KerkÃ¼k'teki kuyular Ã¼zerindeki etkisini yitirdi. BaÄŸdat'Ä±n boru hattÄ±nÄ±n atÄ±l duruma dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, IKBY kendi bÃ¶lgesinden geÃ§en yeni bir hat inÅŸa ederek hem KerkÃ¼k hem de KÃ¼rt BÃ¶lgesi'nden Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼ ihraÃ§ etmeye baÅŸladÄ±.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin, 6 Ekim 2017'de dÃ¼zenlediÄŸi operasyon sonucunda ise PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri 3 yÄ±l aradan sonra KerkÃ¼k'ten geri Ã§ekildi ve Erbil yÃ¶netimi KerkÃ¼k'teki petrol kuyularÄ±nÄ± kaybetti.

KerkÃ¼k'te 5 petrol kuyusu var

BaÄŸdat yÃ¶netimi de, Ekim 2017'de KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 350 kilometre uzunluÄŸunda ve gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon varil petrol taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip olacak yeni KerkÃ¼k-Ceyhan petrol boru hattÄ± ile ihraÃ§ etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ancak sÃ¶z konusu boru hattÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in henÃ¼z somut bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.

GÃ¼neydeki Basra'dan sonra Irak'Ä±n ikinci petrol zengini vilayeti olarak bilinen KerkÃ¼k'te, Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya ve Cenbure olmak Ã¼zere toplam 5 petrol kuyusu var.