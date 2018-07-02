DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak Petrol BakanÄ± Cabbar el-Luaybi, KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na sevk edilmesi iÃ§in Ankara, BaÄŸdat ve Erbil arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirtti.
Luaybi, Irak'Ä±n yarÄ± resmi gazetesi "Sabah'a" verdiÄŸi demeÃ§te, KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin devam ettiÄŸini ifade etti.
Ham petrolÃ¼n TÃ¼rkiye Ã¼zerinden boru hatlarÄ±yla Ceyhan'a sevk edilmesi tarihinin henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini dile getiren Luaybi, sevk iÅŸleminin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden Ã§Ä±kacak karara gÃ¶re ÅŸekilleneceÄŸini kaydetti.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan ham petrolÃ¼n durumuna da deÄŸinen Luaybi, Ã¼lke iÃ§erisinde rafinerilerde iÅŸlenmek Ã¼zere gÃ¼nlÃ¼k 220 bin varil petrolÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AsÄ±m Cihad, MayÄ±s ayÄ±nda yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ve IKBY arasÄ±ndaki petrol sÃ¶zleÅŸmelerinden kaynaklÄ± ihtilaflar nedeniyle KerkÃ¼k'te gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim kapasitesi yaklaÅŸÄ±k 550 bin varil petrol olan kuyulardan ihracat yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
Cihad, BaÄŸdat ve Erbil'in anlaÅŸmaya varmasÄ± halinde, IKBY'nin boru hattÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'deki Ceyhan LimanÄ±'na ihracatÄ±n gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Neden KerkÃ¼k'ten petrol ihraÃ§ edilemiyor ?
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Haziran 2014 tarihinde Musul ve Irak topraklarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini ele geÃ§irmeden Ã¶nce Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, kendi petrol boru hattÄ± Ã¼zerinden zaman zaman aksamalar yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼ Ceyhan limanÄ±na ihraÃ§ edebiliyordu.
DEAÅž'Ä±n, merkezi hÃ¼kÃ¼metin boru hattÄ±nÄ± ele geÃ§irmesi ve ordu gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeden tamamen Ã§ekilmesi ardÄ±ndan BaÄŸdat yÃ¶netimi KerkÃ¼k'teki kuyular Ã¼zerindeki etkisini yitirdi. BaÄŸdat'Ä±n boru hattÄ±nÄ±n atÄ±l duruma dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, IKBY kendi bÃ¶lgesinden geÃ§en yeni bir hat inÅŸa ederek hem KerkÃ¼k hem de KÃ¼rt BÃ¶lgesi'nden Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼ ihraÃ§ etmeye baÅŸladÄ±.
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin, 6 Ekim 2017'de dÃ¼zenlediÄŸi operasyon sonucunda ise PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri 3 yÄ±l aradan sonra KerkÃ¼k'ten geri Ã§ekildi ve Erbil yÃ¶netimi KerkÃ¼k'teki petrol kuyularÄ±nÄ± kaybetti.
KerkÃ¼k'te 5 petrol kuyusu var
BaÄŸdat yÃ¶netimi de, Ekim 2017'de KerkÃ¼k'teki ham petrolÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 350 kilometre uzunluÄŸunda ve gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon varil petrol taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip olacak yeni KerkÃ¼k-Ceyhan petrol boru hattÄ± ile ihraÃ§ etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ancak sÃ¶z konusu boru hattÄ±nÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in henÃ¼z somut bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.
GÃ¼neydeki Basra'dan sonra Irak'Ä±n ikinci petrol zengini vilayeti olarak bilinen KerkÃ¼k'te, Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya ve Cenbure olmak Ã¼zere toplam 5 petrol kuyusu var.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nleme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Suudi Arabistan, BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterileri bastÄ±rarak sivillere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulunarak kÄ±tadaki Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Brian Hook, Ä°ran'a yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran yÃ¶netiminin bÃ¶lgedeki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, KerkÃ¼k'Ã¼n de iÃ§erisinde olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesinde anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde yaÅŸayan Filistinli bir Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar." dedi.
Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Burita, BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Afrika BirliÄŸi'nin deÄŸil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'da Ã§iftÃ§ilerle hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sonuncusunda kÃ¶ylerini ateÅŸe veren silahlÄ± gruptan kaÃ§an 262 kiÅŸi komÅŸu MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼nÃ¼n imamÄ± sayesinde Ã¶lÃ¼mden kurtuldu
Sudan'da et fiyatlarÄ±nÄ±n son 10 gÃ¼nde hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmesi protestolara neden oldu.
BM Genel Sekreteri Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n ilgisizliÄŸine karÅŸÄ± serzeniÅŸte bulundular.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor
Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunurken, Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.