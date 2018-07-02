16:17, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Guterres ve Kim'den ArakanlÄ±lar iÃ§in dÃ¼nyaya serzeniÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da gÃ¶rdÃ¼kleri zulÃ¼m nedeniyle topraklarÄ±nÄ± terk edip BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara iliÅŸkin "ArakanlÄ±lar, kÃ¶ylerinin ateÅŸe verildiÄŸini, yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, barbarca ÅŸiddete, Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n katline, tecavÃ¼ze, iÅŸkenceye tanÄ±k olmuÅŸ. DoÄŸrusu bu yaÅŸananlarÄ±n eÅŸi benzeri yok." dedi.

Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra Facebook'tan yaptÄ±klarÄ± canlÄ± yayÄ±nda izlenimlerini anlattÄ±.

Guterres, "BurasÄ± dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±. Ä°nsanlar en korkunÃ§ insani krizlerden birinden kaÃ§arak buraya geldi. ArakanlÄ±lar, kÃ¶ylerinin ateÅŸe verildiÄŸini, yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, barbarca ÅŸiddete, Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n katline, tecavÃ¼ze, iÅŸkenceye tanÄ±k olmuÅŸ. DoÄŸrusu bu yaÅŸananlarÄ±n eÅŸi benzeri yok." diye konuÅŸtu.

Mevcut durumun deÄŸiÅŸmesi iÃ§in Myanmar'a daha fazla baskÄ± yapÄ±lmasÄ± ve ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n onurlu ÅŸekilde geri dÃ¶nmelerinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Guterres, tÃ¼m kaynaklarÄ±n kamplarda imkansÄ±zlÄ±klar iÃ§inde yaÅŸayan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in seferber edilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Guterres, BangladeÅŸ'te muson mevsiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Kamplarda muson mevsiminin neden olduÄŸu toprak kaymasÄ± ve fÄ±rtÄ±na riski var. UluslararasÄ± toplumun daha fazla destek vermesi gerekiyor." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BangladeÅŸ'teki yerel halkÄ±n Myanmar'dan gelen Ã§ok sayÄ±da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak son zamanlarda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m gelip kendilerine gelmeyince rahatsÄ±zlÄ±k duymaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Guterres, yerel halkÄ±n kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in de destek verilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"Cinsel ÅŸiddet ve tecavÃ¼zÃ¼n boyutu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k"

BangladeÅŸ'in ekonomisinin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen yÃ¼z binlerce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Guterres, "BangladeÅŸ'in ArakanlÄ±lar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± bir derstir. Ã‡ok daha geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler, birkaÃ§ bin kiÅŸinin Ã¼lkesine geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± mÃ¼ltecilere kapatÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarla buluÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin Guterres, "Cinsel ÅŸiddet ve tecavÃ¼zÃ¼n boyutu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Ne yazÄ±k ki bu tÃ¼r bÃ¼yÃ¼k krizlerde tecavÃ¼zÃ¼n bir silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle kabul edilemez." dedi.

KadÄ±nlarÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k travmalar yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen hala kararlÄ± ve cesur olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Guterres, bu durumun kendilerini Ã§ok etkilediÄŸini dile getirdi.

Guterres, "Cinsel ÅŸiddet, iÅŸkence gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu insanlara, yaÅŸadÄ±klarÄ± travmalarÄ± atlatmalarÄ± iÃ§in yeterli desteÄŸi vermiyoruz. Buna raÄŸmen dimdik ayakta durabildiklerini, cesaretli ve kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rmek Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

"Bu, bugÃ¼ne kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en kÃ¶tÃ¼ durumlardan biri"

DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, uzun sÃ¼ren insani krizlerin aynÄ± zamanda birer kalkÄ±nma meselesi haline geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, BM kuruluÅŸlarÄ± ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±na iÅŸaret etti.

Kim, "Bu, bugÃ¼ne kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en kÃ¶tÃ¼ durumlardan birisi. Buradaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± tecavÃ¼z, iÅŸkence, evlerin yakÄ±lmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±n vurulmasÄ± hikayeleri ile ÅŸu anda yaÅŸadÄ±klarÄ± koÅŸullarÄ± bir araya getirdiÄŸimizde, en bÃ¼yÃ¼k isteklerinin adalet olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. VatandaÅŸlÄ±k istiyorlar, onurlu ÅŸekilde yaÅŸamak istiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

GeÃ§en hafta ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± desteklemesi iÃ§in BangladeÅŸ'e 480 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunacaklarÄ±nÄ± duyurduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Kim, "BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara aÃ§tÄ± ama hala birÃ§ok ihtiyaÃ§ var. YapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok ÅŸey var. TÃ¼m dÃ¼nya bu konuda bir ÅŸeyler yapmalÄ±. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uzun yÄ±llar Ã¶ncesine dayanÄ±yor." dedi.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Kim, "Ã–te yandan ÅŸu anda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n daha fazla desteÄŸe ihtiyaÃ§larÄ± var. En azÄ±ndan belki saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, temel altyapÄ± gibi ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±layabiliriz." diye konuÅŸtu.

"Arakanâ€™daki insanlarÄ±n dramÄ± herkesin birinci gÃ¼ndemi olmalÄ±"

Kim, ArakanlÄ± birÃ§ok kadÄ±nÄ±n eÄŸitim fÄ±rsatÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bu gibi durumlarda her ÅŸey adaletin saÄŸlanmasÄ±yla baÅŸlar." ifadelerini kullandÄ±.

Olumsuz durumlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirten Kim, BM ve DÃ¼nya BankasÄ±nÄ±n kardeÅŸ organizasyonlar olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeleri, birbirlerinin aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± kapatmalarÄ± ve muhtaÃ§ insanlarÄ±n hak ettiÄŸi hayat hakkÄ± ve itibarÄ± vermeleri gerektiÄŸini de vurguladÄ±.â€‹

Kim, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Arakanâ€™daki insanlarÄ±n dramÄ±, herkesin birinci gÃ¼ndemi olmalÄ± ve bir ÅŸekilde bu sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmeli." dedi.â€‹