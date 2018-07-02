BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da gÃ¶rdÃ¼kleri zulÃ¼m nedeniyle topraklarÄ±nÄ± terk edip BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara iliÅŸkin "ArakanlÄ±lar, kÃ¶ylerinin ateÅŸe verildiÄŸini, yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, barbarca ÅŸiddete, Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n katline, tecavÃ¼ze, iÅŸkenceye tanÄ±k olmuÅŸ. DoÄŸrusu bu yaÅŸananlarÄ±n eÅŸi benzeri yok." dedi.
Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra Facebook'tan yaptÄ±klarÄ± canlÄ± yayÄ±nda izlenimlerini anlattÄ±.
Guterres, "BurasÄ± dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±. Ä°nsanlar en korkunÃ§ insani krizlerden birinden kaÃ§arak buraya geldi. ArakanlÄ±lar, kÃ¶ylerinin ateÅŸe verildiÄŸini, yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, barbarca ÅŸiddete, Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n katline, tecavÃ¼ze, iÅŸkenceye tanÄ±k olmuÅŸ. DoÄŸrusu bu yaÅŸananlarÄ±n eÅŸi benzeri yok." diye konuÅŸtu.
Mevcut durumun deÄŸiÅŸmesi iÃ§in Myanmar'a daha fazla baskÄ± yapÄ±lmasÄ± ve ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n onurlu ÅŸekilde geri dÃ¶nmelerinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Guterres, tÃ¼m kaynaklarÄ±n kamplarda imkansÄ±zlÄ±klar iÃ§inde yaÅŸayan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in seferber edilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Guterres, BangladeÅŸ'te muson mevsiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Kamplarda muson mevsiminin neden olduÄŸu toprak kaymasÄ± ve fÄ±rtÄ±na riski var. UluslararasÄ± toplumun daha fazla destek vermesi gerekiyor." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BangladeÅŸ'teki yerel halkÄ±n Myanmar'dan gelen Ã§ok sayÄ±da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak son zamanlarda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m gelip kendilerine gelmeyince rahatsÄ±zlÄ±k duymaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Guterres, yerel halkÄ±n kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in de destek verilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BangladeÅŸ'in ekonomisinin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen yÃ¼z binlerce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a kucak aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Guterres, "BangladeÅŸ'in ArakanlÄ±lar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± bir derstir. Ã‡ok daha geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler, birkaÃ§ bin kiÅŸinin Ã¼lkesine geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± mÃ¼ltecilere kapatÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlarla buluÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin Guterres, "Cinsel ÅŸiddet ve tecavÃ¼zÃ¼n boyutu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Ne yazÄ±k ki bu tÃ¼r bÃ¼yÃ¼k krizlerde tecavÃ¼zÃ¼n bir silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. BÃ¶yle bir ÅŸey kesinlikle kabul edilemez." dedi.
KadÄ±nlarÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k travmalar yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen hala kararlÄ± ve cesur olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Guterres, bu durumun kendilerini Ã§ok etkilediÄŸini dile getirdi.
Guterres, "Cinsel ÅŸiddet, iÅŸkence gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bu insanlara, yaÅŸadÄ±klarÄ± travmalarÄ± atlatmalarÄ± iÃ§in yeterli desteÄŸi vermiyoruz. Buna raÄŸmen dimdik ayakta durabildiklerini, cesaretli ve kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rmek Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.
DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, uzun sÃ¼ren insani krizlerin aynÄ± zamanda birer kalkÄ±nma meselesi haline geldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, BM kuruluÅŸlarÄ± ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±na iÅŸaret etti.
Kim, "Bu, bugÃ¼ne kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en kÃ¶tÃ¼ durumlardan birisi. Buradaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± tecavÃ¼z, iÅŸkence, evlerin yakÄ±lmasÄ±, Ã§ocuklarÄ±n vurulmasÄ± hikayeleri ile ÅŸu anda yaÅŸadÄ±klarÄ± koÅŸullarÄ± bir araya getirdiÄŸimizde, en bÃ¼yÃ¼k isteklerinin adalet olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. VatandaÅŸlÄ±k istiyorlar, onurlu ÅŸekilde yaÅŸamak istiyorlar." ifadelerini kullandÄ±.
GeÃ§en hafta ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ± desteklemesi iÃ§in BangladeÅŸ'e 480 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulunacaklarÄ±nÄ± duyurduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Kim, "BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara aÃ§tÄ± ama hala birÃ§ok ihtiyaÃ§ var. YapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok ÅŸey var. TÃ¼m dÃ¼nya bu konuda bir ÅŸeyler yapmalÄ±. ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uzun yÄ±llar Ã¶ncesine dayanÄ±yor." dedi.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Kim, "Ã–te yandan ÅŸu anda ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n daha fazla desteÄŸe ihtiyaÃ§larÄ± var. En azÄ±ndan belki saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, temel altyapÄ± gibi ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±layabiliriz." diye konuÅŸtu.
Kim, ArakanlÄ± birÃ§ok kadÄ±nÄ±n eÄŸitim fÄ±rsatÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bu gibi durumlarda her ÅŸey adaletin saÄŸlanmasÄ±yla baÅŸlar." ifadelerini kullandÄ±.
Olumsuz durumlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirten Kim, BM ve DÃ¼nya BankasÄ±nÄ±n kardeÅŸ organizasyonlar olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeleri, birbirlerinin aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± kapatmalarÄ± ve muhtaÃ§ insanlarÄ±n hak ettiÄŸi hayat hakkÄ± ve itibarÄ± vermeleri gerektiÄŸini de vurguladÄ±.â€‹
Kim, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Arakanâ€™daki insanlarÄ±n dramÄ±, herkesin birinci gÃ¼ndemi olmalÄ± ve bir ÅŸekilde bu sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmeli." dedi.â€‹
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nleme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Suudi Arabistan, BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterileri bastÄ±rarak sivillere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulunarak kÄ±tadaki Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Brian Hook, Ä°ran'a yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran yÃ¶netiminin bÃ¶lgedeki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, KerkÃ¼k'Ã¼n de iÃ§erisinde olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesinde anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde yaÅŸayan Filistinli bir Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar." dedi.
Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Burita, BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Afrika BirliÄŸi'nin deÄŸil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'da Ã§iftÃ§ilerle hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sonuncusunda kÃ¶ylerini ateÅŸe veren silahlÄ± gruptan kaÃ§an 262 kiÅŸi komÅŸu MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼nÃ¼n imamÄ± sayesinde Ã¶lÃ¼mden kurtuldu
Sudan'da et fiyatlarÄ±nÄ±n son 10 gÃ¼nde hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmesi protestolara neden oldu.
BM Genel Sekreteri Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n ilgisizliÄŸine karÅŸÄ± serzeniÅŸte bulundular.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor
Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunurken, Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.