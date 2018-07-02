Partilere 670 milyon TL yerel seÃ§im yardÄ±mÄ±

Bu yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda 274 milyon hazine yardÄ±mÄ± alan 4 parti, 24 Haziran erken seÃ§imleri Ã¶ncesinde de 548 milyon lira alarak toplamda 822 milyon lirayÄ± kasasÄ±na koymuÅŸtu. Åžimdi ise 31 Mart 2019'daki yerel seÃ§imler iÃ§in 5 partiye hazineden 670 milyon lira verilecek. BÃ¶ylece iki yÄ±l iÃ§inde hazineden partilere verilen yardÄ±m miktarÄ± 1 milyar 492 milyon TL olacak.