16:39, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Sudan'da et boykotu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan halkÄ±, et fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi nedeniyle Ã¼lke genelinde "Et almÄ±yoruz!" boykotu baÅŸlattÄ±.

Afrikaâ€™da hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkez Ã¼lkelerinden biri olarak kabul edilen Sudan'da, yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce kilogramÄ± 160 ile 190 cÃ¼neyh (17-21 lira) arasÄ±nda satÄ±lan etler, kÄ±sa sÃ¼rede yapÄ±lan zamlarÄ±n ardÄ±ndan 220 cÃ¼neyhin (24,5 lira) Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

"FiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

FiyatlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halk, kasaplara tepki gÃ¶sterdi. Sudan TÃ¼ketici BirliÄŸi ise "FiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. SÃ¶z konusu tepkiler karÅŸÄ±lÄ±k bulmayÄ±nca birlik, bu kez boykot kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"Sudanâ€™da fiyatlarÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor"

Sudan TÃ¼ketici BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Nasreddin Åžakalmi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "YÃ¼ksek fiyatlarla savaÅŸmak iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren baÅŸkent Hartum olmak Ã¼zere Sudan genelinde et boykotu baÅŸlattÄ±k. TÃ¼ccarlarÄ±n aÃ§ gÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkezi Sudanâ€™da fiyatlarÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor." dedi.

Bu arada, yÃ¼zlerce SudanlÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan "Et almÄ±yoruz!" etiketini paylaÅŸarak tÃ¼ketici birliÄŸinin boykot kararÄ±na destek verdi.

Fiyatlar dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±

Et protestosunun en etkili olduÄŸu il, Ã¼lkenin kuzeyindeki Atbara oldu. Demiryolu merkezi olarak bilinen ÅŸehirde birÃ§ok kasap, protestonun ilk gÃ¼nÃ¼nde fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

150 milyon bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, 3 milyon deve ve 5 milyon kÃ¼mes hayvanÄ± bulunan Sudan, bu rakamlarla dÃ¼nyada hayvancÄ±lÄ±k alanÄ±nda Ã¶nde gelen Ã¼lkelerden Hollanda'yÄ± geride bÄ±rakÄ±yor.