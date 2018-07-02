18:20, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

NijeryalÄ± imam HristiyanlarÄ± saldÄ±rganlardan korudu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da yaÅŸayan bir imam geÃ§en cumartesi kÃ¶yÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±nan yÃ¼zlerce Ã§aresiz ve korkmuÅŸ ailenin hayatÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in kendi hayatÄ±nÄ± riske atarak onlarÄ± korudu.

Hristiyan Ã§oÄŸunluklu komÅŸu kÃ¶yde yaÅŸayan topluluk silahlÄ± saldÄ±rganlardan kaÃ§arak MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± sonrasÄ± imam tarafÄ±ndan kÃ¶yÃ¼n camisinde saklandÄ±. MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±nan 262 kiÅŸi Ã¼Ã§yÃ¼z silahlÄ± adamÄ±n kÃ¶ylerini bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve evlerini yakarak silahlÄ± ateÅŸlerle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KÃ¶yden kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±, imamÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

SaldÄ±rÄ±dan kaÃ§anlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan Ä°mam kendi evinde ve camide toplam 262 erkek, kadÄ±n ve Ã§ocuÄŸu sakladÄ±.

Ä°mam, "Ã–nce kadÄ±nlarÄ± gizlemek iÃ§in kendil evime gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. Sonra adamlarÄ± camiye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m." dedi.

Bu, Nijerya'nÄ±n Ã§iftÃ§i topluluklarÄ±nÄ±n ve gÃ¶Ã§ebe bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan sÃ¼rÃ¼lerinin sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±a kaldÄ±ÄŸÄ± ve genellikle topraklara eriÅŸim ve otlatma hakkÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu son ÅŸiddet dalgasÄ±ydÄ±.

BÃ¶lge dini gerginliÄŸe eÄŸilimli olarak biliniyor. BÃ¶lgedeki Ã§obanlar etnik Fulani ve Ã§oÄŸunlukla MÃ¼slÃ¼man iken, Ã§iftÃ§iler Ã§oÄŸunlukla Berom etnik grubundan HÄ±ristiyan olarak biliniyor.

2018 yÄ±lÄ±nda otlak kavgasÄ± yÃ¼zÃ¼nden yÃ¼zlerce insan Ã¶ldÃ¼ veÂ ÅŸiddet olaylarÄ± son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r artarak devam ediyor.

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