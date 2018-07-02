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19:02, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

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MÃ¼nbiÃ§'te sekizinci devriye faaliyeti icra edildi
MÃ¼nbiÃ§'te sekizinci devriye faaliyeti icra edildi

TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nca, FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta sekizinci devriye faaliyeti icra edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nca FÄ±rat KalkanÄ± harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta sekizinci koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetinin icra edildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta sekizinci koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetinin icra edildiÄŸi belirtildi.

MÃœNBÄ°Ã‡ YOL HARÄ°TASI
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo, 4 Haziran'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ilÃ§ede gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± iÃ§erecek bir yol haritasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

Plan, TÃ¼rk ve ABD tarafÄ±nÄ±n askeri ve istihbari unsurlarla ilÃ§ede ortak denetime baÅŸlamasÄ±nÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Mutabakat ayrÄ±ca MÃ¼nbiÃ§'te terÃ¶ristlerin Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra ilÃ§enin yerel unsurlarÄ±ndan bir yÃ¶netim kurulmasÄ±nÄ± hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esini AÄŸustos 2016'da ABD'nin desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan alarak iÅŸgal etmiÅŸti.

MÃ¼nbiÃ§ nÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ± Araplar oluÅŸturuyor.

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