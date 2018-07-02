19:07, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Ä°Ã§me suyu krizinde Ruhani'ye suÃ§lama





Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde yaÅŸanan olaylardan CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼metini sorumlu tuttu. Ä°ran Meclisi Haber AjansÄ± ICANA'ya gÃ¶re, mecliste milletvekillerine hitap eden Åžerefi, Huzistan eyaletindeki su sorunuyla ilgili Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼metini sorumlu tuttu. Åžerefi, "GeÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ±m mektupta bÃ¶lgedeki sosyal sorunlarÄ±n gÃ¼venlik sorunlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebileceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ±, BÃ¼tÃ§e Kurumu BaÅŸkanÄ±, Enerji BakanÄ± ve Ziraat BakanÄ±'na mektuplar gÃ¶nderdim. Fakat hiÃ§ bir adÄ±m atÄ±lmadÄ± ve projeler sudan bahanelerle uygulanmadÄ±." dedi. BÃ¶lgeye iÃ§me suyu taÅŸÄ±masÄ± beklenen Gadir Projesi'nin 4 gÃ¼n sonra hayata geÃ§irileceÄŸini dile getiren Åžerefi, "30 bin metrekÃ¼p tatlÄ± su, Abadan ve ilÃ§elerinin sorununu Ã§Ã¶zmeye yetmemektedir." ifadelerini kullandÄ±. Ä°ran'da yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ve su kaynaklarÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kuraklÄ±k, Ã¼lkede su krizine yol aÃ§Ä±yor. Musluklardan da tuzlu su akmasÄ± nedeniyle halk, tankerlerden su satÄ±n almak zorunda kalÄ±yor. Huzistan eyaletine baÄŸlÄ± HÃ¼rremÅŸehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkÄ±n gÃ¶sterilerine sahne olmuÅŸ, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HÃ¼rremÅŸehr kentindeki protesto gÃ¶sterisinde 1 sivil ile birlikte 9 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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