19:11, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ BM'nin sorumluluÄŸunda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Moritanya'nÄ±n baÅŸkenti NovakÅŸot'taki 31. Afrika BirliÄŸi Zirvesi kapsamÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, "Zirveye katÄ±lanlar tarafÄ±ndan dÃ¼n oluÅŸturulan komitenin esas gÃ¶revi, bu dosyayla ilgili New York'ta (BM) olanlarÄ± takip etmek ve AfrikalÄ± liderlere iletmek." dedi.

SÃ¶z konusu komitenin, BM Genel Sekreteri ile AfrikalÄ± liderler arasÄ±nda bir kanal olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Burita, komitenin, sadece yardÄ±m ve iletiÅŸim rolÃ¼ Ã¼stleneceÄŸini sÃ¶yledi.

Burita sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã‡Ã¶zÃ¼m Addis Ababa'da (Afrika BirliÄŸi merkezi) deÄŸil, New York'ta. BatÄ± Sahra konusuyla BM ilgileniyor. Afrika BirliÄŸi'nin oluÅŸturduÄŸu komitenin gÃ¶revi, New York'ta olanlarÄ± takip etmek ve AfrikalÄ± liderlere iletmek. Komitenin konuyla ilgili AfrikalÄ± liderler adÄ±na konuÅŸma gÃ¶revi bulunmuyor."

Afrika BirliÄŸi zirvesine katÄ±lan heyetler dÃ¼n, Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed'in BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Afrika BaÅŸkanlÄ±k Komitesi oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶nerisini kabul etmiÅŸti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'Ä±n, 1975 yÄ±lÄ±nda eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Polisario Cephesi, 1991 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.