20:26, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Bali'de Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama





Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YanardaÄŸdaki patlama nedeniyle volkan kÃ¼lleri 2 bin metre yÃ¼kseÄŸe Ã§Ä±karken, lavlar 2 kilometrelik alana yayÄ±ldÄ±. Endonezya Jeoloji AjansÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 7 dakika sÃ¼ren patlamada, yanardaÄŸdan pÃ¼skÃ¼ren kÃ¼l ve dumanlarÄ±n 2 bin metre yÃ¼kseÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve lavlarÄ±n 2 kilometrelik alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, literatÃ¼rde "stromboli" olarak adlandÄ±rÄ±lan orta ÅŸiddetteki patlamanÄ±n ardÄ±ndan mevcut alarm seviyesinin artÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, volkan kraterine 4 kilometre yakÄ±nlÄ±ktaki alanÄ±n "tahliye bÃ¶lgesi" ilan edildiÄŸi kaydedildi. GeÃ§en hafta Bali UluslararasÄ± HavaalanÄ±, yanardaÄŸdan Ã§Ä±kan volkan kÃ¼llerinin hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± aksatmasÄ± nedeniyle yarÄ±m gÃ¼n hizmete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l yaÅŸanan patlamalarÄ±n ardÄ±ndan yeniden dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. YanardaÄŸ 1963'te patladÄ±ÄŸÄ±nda lav akÄ±ÅŸÄ± tam 11 ay sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, 1000'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken bÃ¼yÃ¼k maddi hasar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. YanardaÄŸÄ±n etki alanÄ±nda halen 4 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. 250 milyon nÃ¼fusa ev sahipliÄŸi yapan takÄ±madalar Ã¼lkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "AteÅŸ KuÅŸaÄŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan, 120 aktif volkanÄ±n bulunduÄŸu bir bÃ¶lgede merkezinde yer alÄ±yor.

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