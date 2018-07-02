DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerikan roket ve uzay mekiÄŸi Ã¼reticisi SpaceX'in, Falcon roketiyle fÄ±rlatÄ±lan Dragon kargo kapsÃ¼lÃ¼ UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na ulaÅŸtÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 kilogram yÃ¼k taÅŸÄ±yan kapsÃ¼lde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araÅŸtÄ±rma iÃ§in 20 civarÄ±nda fare ve yÃ¼ksek kafeinli kahve bulunduÄŸu kaydedildi.
UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay AjansÄ±, Japonya Uzay AraÅŸtÄ±rma AjansÄ±, Avrupa Uzay AjansÄ± ve Kanada Uzay AjansÄ± iÅŸ birliÄŸiyle bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
SpaceX'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava ÃœssÃ¼'nden fÄ±rlatÄ±lan Dragon kargo kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼n UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na vardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
iOS iÃ§in WhatsApp uygulamasÄ±na eklenen yeni Ã¶zellikler ve geliÅŸtirmeler ile Ã§ok daha baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¶netim gÃ¶sterebilecekler.
DÃ¼nyada vatandaÅŸlÄ±ÄŸa kabul edilen ilk robot Sophia, Ä°ngilizceâ€™den sonra Etiyopyaâ€™nÄ±n resmi dili Amharcaâ€™yÄ± da konuÅŸacak.
Apple'Ä±n, 2011 yÄ±lÄ±nda Samsung'un iPhone'un tasarÄ±mÄ±nÄ± "birebir" kopyalayarak patent haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±yla davada iki taraf anlaÅŸmaya vardÄ±.
Japonya'nÄ±n AralÄ±k 2014'te yolculuÄŸuna baÅŸlayan uzay aracÄ± Hayabusa 2, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek Ryugu'nun 20 kilometre yakÄ±nÄ±ndaki hedefine vardÄ±.
Kanada, CERN'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara katkÄ±da bulunmak Ã¼zere 10 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla yeni bir sÃ¼per derin dondurucu Ã¼retti.
Bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan, Antarktika'daki en bÃ¼yÃ¼k buzulun altÄ±nda volkanik bir sÄ±caklÄ±k kaynaÄŸÄ± keÅŸfedildi.
GÃ¶k bilimciler, GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda 80 Ã¶te gezegen keÅŸfetti. KeÅŸfedilen gezegenlerden en parlak olanÄ±, DÃ¼nya'nÄ±n kÃ¼tlesinin 10 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve DÃ¼nya'dan 2,5 kat daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu bildirildi.
Uygulama, Instagram'Ä±n Ã§oÄŸu kullanÄ±cÄ± iÃ§in bir dakika olan video sÃ¼resini 10'a Ã§Ä±karacak
IBM'in insanlarla konuÅŸup argÃ¼manlar Ã¼retmek iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± yapay zeka tabanlÄ± bilgisayarÄ± Project Debater'Ä±n dÃ¼n San Francisco'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼nazarada insan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n daha iyi bir performans sergilediÄŸi bildirildi
Facebook'un 21 Haziran'da gÃ¼ncellenecek politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§ocuk kullanÄ±cÄ±lar, sitedeki silah aksesuarÄ± reklamlarÄ±nÄ± gÃ¶remeyecek.
Asya'nÄ±n hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen e-ticaret piyasasÄ±na yayÄ±lma arayÄ±ÅŸÄ±ndaki Google, Alibaba'nÄ±n baÅŸlÄ±ca rakibi JD.com'a 550 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapacak.
TÃœBÄ°TAK'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yeni nesil haberleÅŸme teknolojisi '5G' iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±.
Bethesda firmasÄ± 14 KasÄ±m'da Fallout serisinin yeni oyunu Fallout 76â€™yÄ± tanÄ±ttÄ±
Peru KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir ekip tarafÄ±ndan drone teknolojisi kullanÄ±larak yapÄ±lan taramalarda, Ä°nsanoÄŸlunun en bÃ¼yÃ¼k sÄ±rlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±mlanan 25 yeni Nazca Ã‡izgisi daha tespit edildi.
NASA, KÄ±zÄ±l Gezegen'den alÄ±nan numunelerde organik maddeler ile gezegenin atmosferinde mevsimsel metan artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu tespit etti. Bunun Mars'ta hayatÄ±n kanÄ±tÄ± olarak ele alÄ±nabileceÄŸi belirtildi.