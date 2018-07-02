20:28, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

SpaceX'in kargo kapsÃ¼lÃ¼ uzay istasyonuna ulaÅŸtÄ±





SpaceX'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava ÃœssÃ¼'nden fÄ±rlatÄ±lan Dragon kargo kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼n UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na vardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan roket ve uzay mekiÄŸi Ã¼reticisi SpaceX'in, Falcon roketiyle fÄ±rlatÄ±lan Dragon kargo kapsÃ¼lÃ¼ UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na ulaÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 kilogram yÃ¼k taÅŸÄ±yan kapsÃ¼lde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araÅŸtÄ±rma iÃ§in 20 civarÄ±nda fare ve yÃ¼ksek kafeinli kahve bulunduÄŸu kaydedildi. UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay AjansÄ±, Japonya Uzay AraÅŸtÄ±rma AjansÄ±, Avrupa Uzay AjansÄ± ve Kanada Uzay AjansÄ± iÅŸ birliÄŸiyle bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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