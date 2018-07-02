21:39, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Pentagon'dan F-35 aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, TÃ¼rk F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± pilotlarÄ± ve bakÄ±m personelinin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Arizona'da uÃ§uÅŸ eÄŸitimlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve ABD hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'nin F-35 programÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± konusunda henÃ¼z herhangi bir karar vermediÄŸini sÃ¶yledi.

HaftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Albay Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar ve kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde uÃ§uÅŸ akademisine baÅŸlayacaklar." dedi.

Mevcut anlaÅŸmalar kapsamÄ±nda uÃ§aÄŸÄ±n bir sÃ¼re ABD'de gÃ¶zetimde kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten Manning, bu sÃ¼renin uÃ§aÄŸÄ± alacak Ã¼lkenin pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimlerinin tamamlanmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu ve bunun ortalama bir iki yÄ±l sÃ¼rebileceÄŸi kaydetti.

ABD Kongresi'nde F-35 uÃ§aklarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye verilmesinin engellenmesine yÃ¶nelik giriÅŸimlere de deÄŸinen Manning, "ABD hÃ¼kÃ¼meti, henÃ¼z TÃ¼rkiye'nin F-35 MÃ¼ÅŸterek Taaruz UÃ§aÄŸÄ± ProgramÄ±'na katÄ±lÄ±mÄ± konusunda bir karar vermedi. TÃ¼rkiye yakÄ±n ve kilit bir NATO mÃ¼ttefiÄŸi ve 2002'den beri F-35 programÄ±nÄ±n uluslararasÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

PÄ°LOTLAR Ä°KÄ° AY Ä°Ã‡Ä°NDE UÃ‡UÅžA BAÅžLAYACAK

AynÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Pentagon'daki MÃ¼ÅŸterek Programlar MasasÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eÄŸitim gÃ¶ren TÃ¼rk pilotlarÄ±n bir iki ay iÃ§inde uÃ§uÅŸlara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir politika deÄŸiÅŸikliÄŸi olmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼lkiyetini teslim aldÄ±ÄŸÄ± iki F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ± alÄ±p alamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Yarbay Andrews, "BakanlÄ±k teklif edilen yasalara iliÅŸkin yorum yapmaz. BirÅŸeyler deÄŸiÅŸmediÄŸi sÃ¼rece onlar (pilot ve bakÄ±m personeli) akademi eÄŸitimlerine devam edecekler." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

BaÅŸka bir gazetecinin aynÄ± soruyu tekrar etmesi Ã¼zerine Andrews, sÃ¶z konusu uÃ§aklarÄ±n yasal bir deÄŸiÅŸiklik durumunda TÃ¼rkiye'ye verilip verilmemesinin tamamen yapÄ±lacak politika deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yarbay Adrews "Senato, (F-35'lerin TÃ¼rkiye'ye verilmesinin) engellenmesi iÃ§in oy kullandÄ±. Kongre'nin bir oyu var. BaÅŸkanÄ±n da bir oy hakkÄ± var. DolayÄ±sÄ±yla burada benden spekÃ¼lasyon yapmamÄ± istiyorsunuz. Bu yÃ¼zden size sadece ÅŸunu diyebilirim; ÅŸu aÅŸamada programda uÃ§uÅŸlara devam edecekler." ifadelerini kullandÄ±.