DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, TÃ¼rk F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± pilotlarÄ± ve bakÄ±m personelinin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Arizona'da uÃ§uÅŸ eÄŸitimlerine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve ABD hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'nin F-35 programÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± konusunda henÃ¼z herhangi bir karar vermediÄŸini sÃ¶yledi.
HaftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Albay Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar ve kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde uÃ§uÅŸ akademisine baÅŸlayacaklar." dedi.
Mevcut anlaÅŸmalar kapsamÄ±nda uÃ§aÄŸÄ±n bir sÃ¼re ABD'de gÃ¶zetimde kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten Manning, bu sÃ¼renin uÃ§aÄŸÄ± alacak Ã¼lkenin pilotlarÄ±nÄ±n eÄŸitimlerinin tamamlanmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu ve bunun ortalama bir iki yÄ±l sÃ¼rebileceÄŸi kaydetti.
ABD Kongresi'nde F-35 uÃ§aklarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye verilmesinin engellenmesine yÃ¶nelik giriÅŸimlere de deÄŸinen Manning, "ABD hÃ¼kÃ¼meti, henÃ¼z TÃ¼rkiye'nin F-35 MÃ¼ÅŸterek Taaruz UÃ§aÄŸÄ± ProgramÄ±'na katÄ±lÄ±mÄ± konusunda bir karar vermedi. TÃ¼rkiye yakÄ±n ve kilit bir NATO mÃ¼ttefiÄŸi ve 2002'den beri F-35 programÄ±nÄ±n uluslararasÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
PÄ°LOTLAR Ä°KÄ° AY Ä°Ã‡Ä°NDE UÃ‡UÅžA BAÅžLAYACAK
AynÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Pentagon'daki MÃ¼ÅŸterek Programlar MasasÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eÄŸitim gÃ¶ren TÃ¼rk pilotlarÄ±n bir iki ay iÃ§inde uÃ§uÅŸlara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bir politika deÄŸiÅŸikliÄŸi olmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼lkiyetini teslim aldÄ±ÄŸÄ± iki F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ± alÄ±p alamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Yarbay Andrews, "BakanlÄ±k teklif edilen yasalara iliÅŸkin yorum yapmaz. BirÅŸeyler deÄŸiÅŸmediÄŸi sÃ¼rece onlar (pilot ve bakÄ±m personeli) akademi eÄŸitimlerine devam edecekler." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
BaÅŸka bir gazetecinin aynÄ± soruyu tekrar etmesi Ã¼zerine Andrews, sÃ¶z konusu uÃ§aklarÄ±n yasal bir deÄŸiÅŸiklik durumunda TÃ¼rkiye'ye verilip verilmemesinin tamamen yapÄ±lacak politika deÄŸiÅŸikliÄŸine baÄŸlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Yarbay Adrews "Senato, (F-35'lerin TÃ¼rkiye'ye verilmesinin) engellenmesi iÃ§in oy kullandÄ±. Kongre'nin bir oyu var. BaÅŸkanÄ±n da bir oy hakkÄ± var. DolayÄ±sÄ±yla burada benden spekÃ¼lasyon yapmamÄ± istiyorsunuz. Bu yÃ¼zden size sadece ÅŸunu diyebilirim; ÅŸu aÅŸamada programda uÃ§uÅŸlara devam edecekler." ifadelerini kullandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nleme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Suudi Arabistan, BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterileri bastÄ±rarak sivillere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulunarak kÄ±tadaki Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Brian Hook, Ä°ran'a yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran yÃ¶netiminin bÃ¶lgedeki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, KerkÃ¼k'Ã¼n de iÃ§erisinde olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesinde anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde yaÅŸayan Filistinli bir Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar." dedi.
Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Burita, BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Afrika BirliÄŸi'nin deÄŸil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'da Ã§iftÃ§ilerle hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sonuncusunda kÃ¶ylerini ateÅŸe veren silahlÄ± gruptan kaÃ§an 262 kiÅŸi komÅŸu MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼nÃ¼n imamÄ± sayesinde Ã¶lÃ¼mden kurtuldu
Sudan'da et fiyatlarÄ±nÄ±n son 10 gÃ¼nde hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmesi protestolara neden oldu.
BM Genel Sekreteri Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n ilgisizliÄŸine karÅŸÄ± serzeniÅŸte bulundular.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor
Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunurken, Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.