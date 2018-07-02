21:46, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Gazzeli Ã§iftten ErdoÄŸan'a seÃ§im hediyesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazzeli Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.

Gazze'nin gÃ¼neyindeki "El-MevasÄ±" bÃ¶lgesinde ikamet eden Ata Zarab (45), AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik destekleyici tutumundan duyduklarÄ± memnuniyeti ifade etti.

TÃ¼rkiye'deki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n sadece kendisini deÄŸil tÃ¼m Filistin halkÄ±nÄ± mutlu ettiÄŸini belirten Zarab, "ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im zaferini, geÃ§en Ã§arÅŸamba dÃ¼nyaya gelen oÄŸluma onun adÄ±nÄ± yani 'Recep ErdoÄŸan' ismini vererek kutluyorum." dedi.

Arap liderler kayÄ±tsÄ±z kalÄ±rken, ErdoÄŸan tek baÅŸÄ±na hareket etti

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin iÅŸlediÄŸi suÃ§lar ve Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda katledilmesi karÅŸÄ±sÄ±nda Arap ve MÃ¼slÃ¼man liderler kayÄ±tsÄ±z kalÄ±rken, ErdoÄŸan'Ä±n tek baÅŸÄ±na hareket ettiÄŸini sÃ¶yleyen Zarab, "Filistin halkÄ±nÄ±n ve davasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alan, Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kabul etmeyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± seviyoruz." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan Filistinli anne Bedriye el-Ä°mam ise oÄŸlunu ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'deki seÃ§imi kazanmasÄ±ndan sadece bir kaÃ§ gÃ¼n sonra dÃ¼nyaya getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°mam, "EÅŸimle birlikte, oÄŸlumuza bu ismi vererek Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki cesur duruÅŸundan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a bÃ¶yle bir hediye sunmaya karar verdik." dedi.

ErdoÄŸan'a ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ileten Filistinli anne, CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan "Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda durmaya ve Gazze'deki Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmesini" istedi.

BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nde daha Ã¶nce de pek Ã§ok Filistinli anne-baba, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almasÄ±na iliÅŸkin takdirlerini ifade etmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±na "Recep Tayyip ErdoÄŸan" ismini vermiÅŸti.