21:48, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

TartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik planÄ± gÃ¶zden geÃ§irilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IKBY ve DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k gibi tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.

IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Cabbar Yaver, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada PeÅŸmerge ve koalisyon gÃ¼Ã§lerindeki askeri yetkililer IKBY ve Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin durumunu ele almak iÃ§in Erbil'de bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade etti.

Yaver, toplantÄ±da her iki tarafÄ±n tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venliÄŸin temin edilmesi ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§ler, 16 Ekim 2017 tarihinden bu yana, KerkÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerin yÃ¼zde 90'Ä±nda denetimi ele almÄ±ÅŸ, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri ise IKBY sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ã§ekilmiÅŸti.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin, AralÄ±k 2017 tarihinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼lkedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen sona erdiÄŸini ilan etse de, terÃ¶ristler Ã¶zellikle tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde intihar saldÄ±rÄ±larÄ±, yol kesme ve adam kaÃ§Ä±rma gibi eylemler gerÃ§ekleÅŸtirmeye devam ediyor.