21:51, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

ABD Ä°ran'Ä±n petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirmek istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Hook, "Hedefimiz Ä°ran rejimine karÅŸÄ± baskÄ±yÄ± arttÄ±rarak petrol satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirmek. KÃ¼resel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Hook, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran petrollerine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu.

"Ä°ran stratejimiz rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine deÄŸil, Ä°ranlÄ± liderlerin bÃ¶lgedeki stratejisini deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik." ifadesini kullanan Hook, "Ä°ran'Ä±n petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirmek" istediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Hook, "Hedefimiz Ä°ran rejimine karÅŸÄ± baskÄ±yÄ± arttÄ±rarak petrol satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirmek. KÃ¼resel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz fakat kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yeterince petrol kapasitemiz olduÄŸu konusunda ÅŸÃ¼phemiz yok." dedi.

ToplantÄ±da, "Hindistan ve TÃ¼rkiye'nin aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä°ran'dan petrol almaya devam edeceÄŸini belirtmesine" iliÅŸkin sorulan bir soruyu Hook ÅŸÃ¶yle cevapladÄ±:

"Bu konuda bir imtiyaz ya da ruhsat vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±nÄ±n azalmasÄ±na sebep olur ve bu kampanyanÄ±n amacÄ± (Ä°ran Ã¼zerinde) baskÄ± kurmaktÄ±r. BaskÄ± kurmanÄ±n bizim ulusal gÃ¼venlik hedeflerimize ulaÅŸmamÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ãœlkelerle masaya oturup durumlarÄ±na gÃ¶re petrol alÄ±mlarÄ±nÄ± azaltmalarÄ±nÄ± konuÅŸmaya hazÄ±rÄ±z, fakat diÄŸer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z gibi bu konuda bir imtiyaz olmayacak."

ABD, mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin ve ÅŸirketlerinin Ä°ran'dan yaptÄ±klarÄ± petrol ithalatÄ±nÄ± 4 KasÄ±m'a kadar sonlandÄ±rmalarÄ±nÄ± talep ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'den bir heyetin bu hafta iÃ§erisinde Orta DoÄŸu'da farklÄ± Ã¼lkeleri ziyaret ederek Ä°ran petrollerine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± ele alan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ± bekleniyor.