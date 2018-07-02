DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Hook, "Hedefimiz Ä°ran rejimine karÅŸÄ± baskÄ±yÄ± arttÄ±rarak petrol satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirmek. KÃ¼resel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
Hook, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran petrollerine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu.
"Ä°ran stratejimiz rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine deÄŸil, Ä°ranlÄ± liderlerin bÃ¶lgedeki stratejisini deÄŸiÅŸtirmeye yÃ¶nelik." ifadesini kullanan Hook, "Ä°ran'Ä±n petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirmek" istediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Hook, "Hedefimiz Ä°ran rejimine karÅŸÄ± baskÄ±yÄ± arttÄ±rarak petrol satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±ra indirmek. KÃ¼resel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz fakat kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yeterince petrol kapasitemiz olduÄŸu konusunda ÅŸÃ¼phemiz yok." dedi.
ToplantÄ±da, "Hindistan ve TÃ¼rkiye'nin aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde Ä°ran'dan petrol almaya devam edeceÄŸini belirtmesine" iliÅŸkin sorulan bir soruyu Hook ÅŸÃ¶yle cevapladÄ±:
"Bu konuda bir imtiyaz ya da ruhsat vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±nÄ±n azalmasÄ±na sebep olur ve bu kampanyanÄ±n amacÄ± (Ä°ran Ã¼zerinde) baskÄ± kurmaktÄ±r. BaskÄ± kurmanÄ±n bizim ulusal gÃ¼venlik hedeflerimize ulaÅŸmamÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ãœlkelerle masaya oturup durumlarÄ±na gÃ¶re petrol alÄ±mlarÄ±nÄ± azaltmalarÄ±nÄ± konuÅŸmaya hazÄ±rÄ±z, fakat diÄŸer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z gibi bu konuda bir imtiyaz olmayacak."
ABD, mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin ve ÅŸirketlerinin Ä°ran'dan yaptÄ±klarÄ± petrol ithalatÄ±nÄ± 4 KasÄ±m'a kadar sonlandÄ±rmalarÄ±nÄ± talep ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'den bir heyetin bu hafta iÃ§erisinde Orta DoÄŸu'da farklÄ± Ã¼lkeleri ziyaret ederek Ä°ran petrollerine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± ele alan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmasÄ± bekleniyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nleme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Suudi Arabistan, BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterileri bastÄ±rarak sivillere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulunarak kÄ±tadaki Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Brian Hook, Ä°ran'a yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran yÃ¶netiminin bÃ¶lgedeki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, KerkÃ¼k'Ã¼n de iÃ§erisinde olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesinde anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde yaÅŸayan Filistinli bir Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar." dedi.
Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Burita, BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Afrika BirliÄŸi'nin deÄŸil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'da Ã§iftÃ§ilerle hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sonuncusunda kÃ¶ylerini ateÅŸe veren silahlÄ± gruptan kaÃ§an 262 kiÅŸi komÅŸu MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼nÃ¼n imamÄ± sayesinde Ã¶lÃ¼mden kurtuldu
Sudan'da et fiyatlarÄ±nÄ±n son 10 gÃ¼nde hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmesi protestolara neden oldu.
BM Genel Sekreteri Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n ilgisizliÄŸine karÅŸÄ± serzeniÅŸte bulundular.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor
Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunurken, Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.