DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, tarÄ±mda Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda 2030'da Afrika'yÄ± bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n beklediÄŸini belirtti.
Moritanya'nÄ±n baÅŸkenti NovakÅŸot'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen 31. Afrika BirliÄŸi (AU) Zirvesi kapsamÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Sako, "tarÄ±mda Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda 2030'da Afrika kÄ±tasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n beklediÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Afrika'nÄ±n doÄŸal kaynaklar, orman Ã§eÅŸitliliÄŸi ve hayvan Ã¼rÃ¼nleri bakÄ±mÄ±ndan zengin bir kÄ±ta olduÄŸunu vurgulayan Sako, ancak sÃ¶z konusu imkanlarÄ±n gerektiÄŸi gibi deÄŸerlendirilmediÄŸini ve yÃ¶netimlerin ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olduÄŸunu ifade etti.
Sako, Afrika kÄ±tasÄ±nda yer alan Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri ayrÄ±ca Afrika'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma ve aÄŸaÃ§ kesimlerinin neden olacaÄŸÄ± tehlikelere de dikkati Ã§ekti.
Moritanya'nÄ±n ilk kez ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 31. Afrika BirliÄŸi (AU) Zirvesi'ne 22 Ã¼lke devlet baÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde, MÄ±sÄ±r, Cezayir, Somali ve Kamerun baÅŸbakan, Fas ve Angola ise dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± seviyesinde katÄ±lÄ±yor.
Afrika BirliÄŸi, 25 MayÄ±s 1963'te Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da kurulmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nleme konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Suudi Arabistan, BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterileri bastÄ±rarak sivillere karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± nedeniyle Ä°srail'i kÄ±nadÄ±.
Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, Afrika'da aÃ§lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulunarak kÄ±tadaki Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Politika Planlama DirektÃ¶rÃ¼ Brian Hook, Ä°ran'a yapÄ±lan baskÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin petrol gelirlerini sÄ±fÄ±ra indirerek Tahran yÃ¶netiminin bÃ¶lgedeki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini saÄŸlamak olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, KerkÃ¼k'Ã¼n de iÃ§erisinde olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venlik ve askeri planÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesinde anlaÅŸmaya vardÄ±klarÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nde yaÅŸayan Filistinli bir Ã§ift, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§im baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yeni doÄŸan oÄŸullarÄ±na "Recep ErdoÄŸan" ismini verdi.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Rob Manning, "TÃ¼rkiye'nin iki F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. TÃ¼rk pilotlarÄ± ve bakÄ±m personeli de Luke Hava Kuvvetleri ÃœssÃ¼'ne vardÄ±lar." dedi.
Endonezya'nÄ±n Bali AdasÄ±'ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nda patlama meydana geldi.
Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Burita, BatÄ± Sahra sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Afrika BirliÄŸi'nin deÄŸil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) sorumluluÄŸunda olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam RÄ±za Åžerefi, Huzistan eyaletinde bugÃ¼nlerde yaÅŸanan sorunlarla ilgili geÃ§en yÄ±l Ä°ran istihbarat bakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nijerya'da Ã§iftÃ§ilerle hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sonuncusunda kÃ¶ylerini ateÅŸe veren silahlÄ± gruptan kaÃ§an 262 kiÅŸi komÅŸu MÃ¼slÃ¼man kÃ¶yÃ¼nÃ¼n imamÄ± sayesinde Ã¶lÃ¼mden kurtuldu
Sudan'da et fiyatlarÄ±nÄ±n son 10 gÃ¼nde hÄ±zlÄ± yÃ¼kselmesi protestolara neden oldu.
BM Genel Sekreteri Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Kim, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kentindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ± ziyaret ettikten sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n ilgisizliÄŸine karÅŸÄ± serzeniÅŸte bulundular.
KerkÃ¼k'teki kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼n Ceyhan limanÄ±na tekrar sevk edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor
Ä°ran Sivil Savunma Kurumu BaÅŸkanÄ± General GulamrÄ±za Celali, Ä°ran'a gelen bulutlarÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunurken, Meteorolojik Tahmin ve UyarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ÅŸu anki teknolojiye gÃ¶re 'bulut hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±' yapabilecek bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.