21:55, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Afrika'nÄ±n aÃ§lÄ±ktan kurtulma reÃ§etesi tarÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri Jozef Sako, tarÄ±mda Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda 2030'da Afrika'yÄ± bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n beklediÄŸini belirtti.

Moritanya'nÄ±n baÅŸkenti NovakÅŸot'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen 31. Afrika BirliÄŸi (AU) Zirvesi kapsamÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Sako, "tarÄ±mda Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda 2030'da Afrika kÄ±tasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n beklediÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Afrika'nÄ±n doÄŸal kaynaklar, orman Ã§eÅŸitliliÄŸi ve hayvan Ã¼rÃ¼nleri bakÄ±mÄ±ndan zengin bir kÄ±ta olduÄŸunu vurgulayan Sako, ancak sÃ¶z konusu imkanlarÄ±n gerektiÄŸi gibi deÄŸerlendirilmediÄŸini ve yÃ¶netimlerin ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olduÄŸunu ifade etti.

Sako, Afrika kÄ±tasÄ±nda yer alan Ã¼lkelerin tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 10'dan fazla yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Afrika BirliÄŸi'nin TarÄ±m ve KÃ¶y Ekonomisinden Sorumlu Komiseri ayrÄ±ca Afrika'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma ve aÄŸaÃ§ kesimlerinin neden olacaÄŸÄ± tehlikelere de dikkati Ã§ekti.

Moritanya'nÄ±n ilk kez ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 31. Afrika BirliÄŸi (AU) Zirvesi'ne 22 Ã¼lke devlet baÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde, MÄ±sÄ±r, Cezayir, Somali ve Kamerun baÅŸbakan, Fas ve Angola ise dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± seviyesinde katÄ±lÄ±yor.

Afrika BirliÄŸi, 25 MayÄ±s 1963'te Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da kurulmuÅŸtu.