22:39, 02 Temmuz 2018 Pazartesi

Suudi Arabistan'dan Ä°srail'e kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'Ä±n BM Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Abdulaziz el-VasÄ±l, Ä°srail'in Gazze'deki uygulamalarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n "Åžarkulevsat" gazetesinin haberine gÃ¶re, BM Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Abdulaziz el-VasÄ±l, BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°srail'in Gazze'deki sivil halka karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ toplu cezalandÄ±rma politikasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Gazze halkÄ±na uygulanan ablukanÄ±n hukuk ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu vurgulayan VasÄ±l, Ä°srail'in uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede sosyal, ekonomik ve insani krizlere neden olduÄŸunu ifade etti.

Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Filistin halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesinin Suudi Arabistan'Ä±n deÄŸiÅŸmez ilkelerinden biri olduÄŸunu belirten VasÄ±l, kapsamlÄ±, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve adil bir barÄ±ÅŸÄ±n ancak Ä°srail'in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na dÃ¶nmesi ve baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devletinin kurulmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ä°srail-Filistin Ã§ekiÅŸmesinin sÃ¼rmesinin hiÃ§bir gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen VasÄ±l, sÃ¶z konusu Ã§ekiÅŸmenin ancak iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mle sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu savunan uluslararasÄ± uzlaÅŸÄ±ya iÅŸaret etti.

VasÄ±l, Suudi Arabistan'Ä±n barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkÄ±na uygulanan insan haklarÄ± ihlallerinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸime destek vermeye devam edeceÄŸini dile getirdi.

Suudi Arabistan BM Temsilcisi ayrÄ±ca, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki insani durumlara iliÅŸkin" konularÄ± ele alan 7'nci maddenin "Filistin'de iÅŸgal devam ettiÄŸi sÃ¼rece" BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Ã‡alÄ±ÅŸma ProgramÄ±nda kalmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.