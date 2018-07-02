DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Philip Kosnett, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸuna dair ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyaller olduÄŸunu vurgulayarak, "Ä°ki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼meti, MÃ¼nbiÃ§'teki gÃ¼venlik ve yÃ¶netimin yerel halka teslim edildiÄŸine, yerel halkÄ±n kendi gÃ¼venlik ve gelecekleri iÃ§in sÃ¶z hakkÄ± olduÄŸuna emin olmak iÃ§in geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde askeri ve diplomatik kanallardan Ã§ok yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
'ABD ile mutabakat yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilk somut neticesidir'
Kosnett, ABD'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 242. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla verilen resepsiyonda gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Her iki hÃ¼kÃ¼metin ve ulusun, iliÅŸkileri yeniden inÅŸa etmekten yana olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Kosnett, iki Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼nde sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸma gerektiren birÃ§ok konu olsa da iliÅŸkilerin geleceÄŸine dair Ã§ok olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§inde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kosnett, "En tepeden, BaÅŸkan Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸu konusunda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyaller var. " dedi.
"Trump TÃ¼rkiye'ye yÃ¼ksek profilli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamak istiyor"
ABD'nin yeni TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Kosnett, "BirÃ§ok isim, birÃ§ok sÃ¶ylenti oldu. Ancak Beyaz Saray aÃ§Ä±klamadÄ±kÃ§a resmi bir ÅŸey yok. BaÅŸkan Trump'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¼ksek profilli bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamak istediÄŸine eminim." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
Kosnett, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD Kongresi Ã¼yeleri arasÄ±nda Ankara'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede 18 Temmuz'da duruÅŸmasÄ± olan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'Ä±n durumuna iliÅŸkin neler gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Detay veremem, ancak ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim ki bu konuda Kongre'de Demokratlar ve CumhuriyetÃ§iler arasÄ±nda bir birlik var. AynÄ± birlik, Kongre ve yÃ¶netim arasÄ±nda da var. TÃ¼rkiye ve ABD iliÅŸkilerinin ilerletilmesi iÃ§in sadece Rahip Brunson'Ä±n deÄŸil, OHAL kapsamÄ±nda adil olmayan bir ÅŸekilde tutuklanmÄ±ÅŸ diÄŸer ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve ABD misyonlarÄ±ndaki yerel personel TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n durumunu da Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var."
"Askeri ve diplomatik kanallardan Ã§ok yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz"
TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki ilerleme kaydedilen konular olduÄŸunu aktaran Kosnett, "Ä°ki hÃ¼kÃ¼metin Suriye'nin kuzeyinde MÃ¼nbiÃ§'ten baÅŸlayarak kurduÄŸu yeni gÃ¼venlik dÃ¼zenlemeleri iliÅŸkilere daha fazla olumlu bir hava kattÄ±." diye konuÅŸtu.
Kosnett, TÃ¼rkiye'nin, ABD'nin YPG'den silahlarÄ± teslim almasÄ±nÄ± istediÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bir soruya, ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:
"Ä°ki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼meti, MÃ¼nbiÃ§'teki gÃ¼venlik ve yÃ¶netimin yerel halka teslim edildiÄŸine, yerel halkÄ±n kendi gÃ¼venlik ve gelecekleri iÃ§in sÃ¶z hakkÄ± olduÄŸuna emin olmak iÃ§in geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde askeri ve diplomatik kanallardan Ã§ok yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk ve ABD ordusunun oradaki gÃ¼venlik dÃ¼zenlemeleri iÃ§in Ã§ok yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸmamÄ±n Ã§abalarÄ±mÄ±za bir faydasÄ± olmayacaktÄ±r ancak ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim, YPG durumu anladÄ± ve bu yeni dÃ¼zenlemelere dÃ¶nÃ¼k iÅŸ birliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Hep birlikte ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Ä°ki Ã¼lkenin askerlerinin Kuzey Suriye'de konuÅŸlanmasÄ±nÄ±n sebebi, kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ve tÃ¼m Suriye vatandaÅŸlarÄ±nÄ± terÃ¶rÃ¼n tÃ¼m tezahÃ¼rÃ¼nden korumak."
ABD'nin Ä°ncirlik'teki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Kosnett, Ä°ncirlik'teki ABD ve NATO varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± 24 Haziran'daki seÃ§im zaferinden dolayÄ± kutladÄ±.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Kosnett, "En tepeden, BaÅŸkan Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸu konusunda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sinyaller var." dedi.
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 19'u muvazzaf 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
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YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) Ã¼zerine resmi aÃ§Ä±klama Ã–SYM dokÃ¼man sayfasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. GeÃ§miÅŸ senelere gÃ¶re sÄ±nava dair sorularÄ±n sadece %10â€™u paylaÅŸÄ±lÄ±rken, kurum tÃ¼m sorularÄ± ve cevaplarÄ± resmi web sitesinde yayÄ±nladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n "AltÄ±n Ã§ocuklar" adÄ±nÄ± verdiÄŸi Emniyet yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey konumda bulunan eski Ankara Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼ven, kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Bu yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda 274 milyon hazine yardÄ±mÄ± alan 4 parti, 24 Haziran erken seÃ§imleri Ã¶ncesinde de 548 milyon lira alarak toplamda 822 milyon lirayÄ± kasasÄ±na koymuÅŸtu. Åžimdi ise 31 Mart 2019'daki yerel seÃ§imler iÃ§in 5 partiye hazineden 670 milyon lira verilecek. BÃ¶ylece iki yÄ±l iÃ§inde hazineden partilere verilen yardÄ±m miktarÄ± 1 milyar 492 milyon TL olacak.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "Ä°dam cezasÄ± iÃ§in yasa teklifi vereceÄŸiz" dedi