CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Pahor, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± 24 Haziran'daki seÃ§im zaferinden dolayÄ± tebrik etti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle, ikili iliÅŸkileri daha da geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n teyit edildiÄŸi belirtildi.
Mukteda Es-Sadr'dan ErdoÄŸan'a kutlama
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Irak'taki Sairun Ä°ttifakÄ±'nÄ±n lideri Mukteda Es-Sadr ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Es-Sadr, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± 24 Haziran'daki seÃ§im zaferinden dolayÄ± kutladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle, ikili iliÅŸkileri daha da geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n teyit edildiÄŸi belirtildi.