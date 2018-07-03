00:08, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Alman hÃ¼kÃ¼metindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) Genel BaÅŸkanÄ± da olan Seehofer, Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezi Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CDU ve CSU arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±ndan dolayÄ± memnun olduÄŸunu belirtti.

"CDU ve CSU arasÄ±nda yapÄ±lan yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda anlaÅŸtÄ±k. Almanya ile Avusturya arasÄ±nda gelecekte yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼n nasÄ±l Ã¶nleneceÄŸi konusunda aÃ§Ä±k bir anlaÅŸmaya vardÄ±k." diyen Seehofer, anlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamayÄ± iki partinin genel sekreterlerinin yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AnlaÅŸmanÄ±n saÄŸlam bir mutabakat olduÄŸunu vurgulayan Seehofer, bu anlaÅŸmanÄ±n kendisinin iÃ§iÅŸleri bakanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye izin verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

MERKEL-SEEHOFER ARASINDA YAÅžANAN KRÄ°Z

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Seehofer, baÅŸka bir AB Ã¼lkesinde Ã¶nceden kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan, Almanya'da daha Ã¶nce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan geri Ã§evrilmesini talep etmiÅŸ, BaÅŸbakan Angela Merkel ise konuyu AB dÃ¼zeyinde Ã§Ã¶zmek istiyordu.