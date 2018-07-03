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01:04, 03 Temmuz 2018 SalÄ±
Amerika
00:39, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

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Pompeo, Kuzey Kore lideriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Pompeo, Kuzey Kore lideriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, "Bu hafta iÃ§erisinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Kuzey Kore'ye doÄŸru yola Ã§Ä±kacak." dedi.

Beyaz Saray BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

SÃ¶zcÃ¼, ABD ve Kuzey Kore arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸine dikkat Ã§ekerek, "Bu hafta iÃ§erisinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Kuzey Kore'ye doÄŸru yola Ã§Ä±kacak." dedi. Sanders, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 5 Temmuz'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Beyaz Saray ABD Kuzey Kore
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