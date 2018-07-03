07:29, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Tehuacan-Cuicatlan Vadisi DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne alÄ±ndÄ±





Meksika'da bulunan Tehuacan-Cuicatlan Vadisi, hem doÄŸal hem de kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zelliklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼, "karma koruma alanÄ±" olarak DÃ¼nya Miras Listesi'ne dahil edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'nÄ±n gÃ¼neyindeki Oaxaca eyaletinde bulunan Tehuacan-Cuicatlan Vadisinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli Ã§alÄ±, funda ve kaktÃ¼s biyomu olan vadi aynÄ± zamanda yeryÃ¼zÃ¼nde mÄ±sÄ±r tarÄ±mÄ±nÄ±n en erken Ã¶rneklerinin bulunduÄŸu yer olarak biliniyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 5 bin yÄ±l Ã¶nce bÃ¶lgede mÄ±sÄ±r yetiÅŸtirildiÄŸi tespit edilmiÅŸti AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar vadi Ã§evresindeki maÄŸaralarda gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 5 bin yÄ±l Ã¶nce bÃ¶lgede mÄ±sÄ±r yetiÅŸtirildiÄŸine dair kanÄ±tlar bulmuÅŸtu. DÃ¼nya MirasÄ± Komitesi, kurak ve yarÄ± kurak Ã¶zellikteki vadinin "Kuzey Amerika'daki en zengin biyoÃ§eÅŸitliliÄŸe sahip bÃ¶lge olduÄŸunu" bildirdi.

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