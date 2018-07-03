07:39, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

Ä°srail, Filistinli tutuklular ile ÅŸehit ailelerinin Ã¶deneklerini kesiyor





Ä°srail parlamentosunda, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ÅŸehit ailelerine ayrÄ±lan Ã¶deneÄŸin kesilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail parlamentosu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ÅŸehit ailelerine ayrÄ±lan Ã¶deneÄŸin kesilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±. Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ÅŸehit ailelerine ayrÄ±lan Ã¶denek kesiliyor Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile ÅŸehit ailelerine ayrÄ±lan Ã¶deneÄŸin kesilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±, Ä°srail parlamentosunun ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oylamalarÄ±nda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaÅŸtÄ±. Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman,Â ocak ayÄ±nda duyurmuÅŸtu Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, ocak ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yasalarÄ±nÄ± onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli ÅŸehitler ve tutuklular iÃ§in tahsis edilen Ã¶deneÄŸin kesilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°srail parlamentosu, sÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamasÄ±nÄ± mart ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti. SÃ¶z konusu yasayla bu vergilerden yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolarlÄ±k kÄ±smÄ± kesilecek Ä°srail yÃ¶netimi, Filistinliler adÄ±na, kontrolÃ¼ altÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k 2 milyar dolarÄ± iki taraf arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma gereÄŸince Filistin hazinesine aktarÄ±yor. Filistin hÃ¼kÃ¼meti ise bu vergilerden Ä°srail hapishanelerindeki tutuklular ile ÅŸehit edilenlerin ailelerine sembolik maaÅŸ tahsis ediyor. SÃ¶z konusu yasayla bu vergilerden yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolarlÄ±k kÄ±smÄ±nÄ±n kesilmesi hedefleniyor.

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